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Какой сегодня праздник 13 сентября в Украине и мире: у кого именины, известные именинники

13 сентября 2023 00:09
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 13 сентября – праздники в Украине, мире, церкви, именины
Молодая женщина ест плитку шоколада. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Завтра, 13 сентября, украинский народ и люди в мире отмечают такие праздники как Международный день шоколада, День позитивного мышления, День парикмахера и День рождения пенициллина. По церковному календарю 13 сентября считается днем памяти святого Корнилия.

Новости.LIVE рассказывает обо всех праздниках в Украине, мире и церкви, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

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Какой церковный праздник 13 сентября

В этот день верующие в церкви чтят память святого Корнилия, который по Новому Завету сначала был язычником, но не чтил Господа. Однажды к нему явился ангел, приказавший ему найти святого Петра. Когда он это сделал, Петр окрестил его в собственном доме.

Святой Корнилый
Изображение святого Корнилия. Фото иллюстративный: Pinterest

Верующие считают, что Корнилий стал первым язычником, принявшим христианскую веру. Прославился он тем, что уничтожил языческий храм в Скепсии, после чего множество язычников поверили во Христа.

Какие праздники отмечает Украина и мир

13 сентября украинцы и люди в мире отмечают Международный день шоколада, который в давние времена был настоящим деликатесом и "пищей богов" для ацтеков. В этот день отмечается День позитивного мышления, когда можно убрать из своей жизни весь негатив.

Молодая женщина, которая ест плитку шоколада
Молодая женщина ест плитку шоколада. Фото: Freepik

Кроме того, 13 сентября — День парикмахера и День рождения пенициллина, то есть первого настоящего антибиотика.

Кто празднует именины

В этот день свои именины отмечают такие люди:

  • Александр
  • Владимир
  • Геннадий
  • Дмитрий
  • Иван
  • Михаил
  • Мирон

Талисманом именинника в этот день считается такой уникальный натуральный камень, как оникс. Давно люди считали этот камень символом мощной мужской силы. В древности оникс носили лидеры, ведущие за собой народ.

Оникс
Оникс, талисман именинника 13 сентября. Фото: Pinterest

Какие выдающиеся украинцы родились

13 сентября свой день рождения празднуют такие украинцы, как:

  • известный писатель Борис Харчук (1931 год)
  • художница Оксана Иванкевич (1961 год)

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