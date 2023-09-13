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Яке завтра свято 14 вересня: що відзначають в Україні та світі, День ангела

13 вересня 2023 22:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке завтра свято 14 вересня – свята в Україні, світі, церкві та іменини
Українські військовослужбовці, які пересуваються на танках. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У четвер, 14 вересня, весь світ і Україна, зокрема, відзначають такі свята, як Всесвітній день атопічної екземи та День танкових військ. При цьому, за церковним календарем 14 вересня вважається днем Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та видатних іменинників України 14 вересня.

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Церковне свято 

14 вересня віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, яке є одним з найголовніших свят у східній християнській традиції. У IV столітті у Єрусалимі цариця Олена, яка була матір’ю імператора Костянтина Великого, виявила хрест, де розіп’яли Ісуса Христа.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Фото ілюстративне: УНІАН

Жінка знайшла печеру Гробу Господнього, біля якої вона побачила три хрести. Лише диво допомогло їй з’ясувати, на якому самому хресті вбили Сина Божого. Жінка, яка страждала від хвороби, торкнулася хреста та одразу позбулася її.

Свята в Україні та світі

14 вересня люди у світі та українці, зокрема, святкують Всесвітній день атопічної екземи, який був створений за ініціативи організації GlobalSkin та Європейської Федерації. Атопічна екзема — це хвороба шкіри, яка проявляється сухістю та сильним свербежем.

Атопическая экзема
Ознака атопічної екземи у людини. Фото: Freepik

В Україні у цей день святкують День танкових військ, яке до 2023 року відзначалося у другу неділю вересня. Тепер президент України Володимир Зеленський переніс це свято на 14 вересня.

Іменини

Свій День ангела 14 вересня святкують такі люди, як:

  • Марфа
  • Семен

Талісманом людини, яка з’явилася на світ у цей день, вважається тигрове око. Предки в давнину були впевнені у тому, що цей камінь допомагає відновити сили організму після того, як він переніс важке захворювання.

Тигровый глаз
Тигрове око, яке є талісманом іменинника 14 вересня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

У цей день народилися такі відомі українці, як:

  • політична діячка Ярослава Бандера (1917 рік)
  • письменник, композитор та заслужений діяч мистецтв Володимир Мельников (1951 рік)
  • відома актриса Олеся Власова (1974 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто протягом вересня 2023 року святкує свої іменини. 

Раніше ми розповідали про те, що президент України Володимир Зеленський наказав уряду переглянути дати професійних свят. 

Також ми повідомляли про те, яких свят чекати у вересні 2023 року за новим церковним календарем.

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