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Какой завтра праздник 14 сентября: что отмечают в Украине и мире, День ангела

13 сентября 2023 22:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой завтра праздник 14 сентября – праздники в Украине, мире, церкви и именины
Украинские военнослужащие, которые передвигаются на танках. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 14 сентября, весь мир и Украина, в частности, отмечают такие праздники, как Всемирный день атопической экземы и День танковых войск. При этом, по церковному календарю 14 сентября считается днем Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках Украины 14 сентября.

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Церковный праздник

14 сентября верующие празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, которое является одним из самых главных праздников в восточной христианской традиции. В IV веке в Иерусалиме царица Елена, являвшаяся матерью императора Константина Великого, обнаружила крест, где распяли Иисуса Христа.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Фото иллюстративное: УНИАН

Женщина нашла пещеру Гроба Господня, у которой она увидела три креста. Лишь чудо помогло ей выяснить, на каком именно кресте убили Сына Божьего. Женщина, которая страдала от заболевания, коснулась креста и сразу избавилась от него.

Праздники в Украине и мире

14 сентября люди в мире и украинцы, в частности, празднуют Всемирный день атопической экземы, созданный по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации. Атопическая экзема — это болезнь кожи, которая проявляется сухостью и сильным зудом.

Атопическая экзема
Признак атопической экземы у человека. Фото: Freepik

В Украине в этот день празднуют День танковых войск, который до 2023 года отмечался во второе воскресенье сентября. Теперь президент Украины Владимир Зеленский перенес этот праздник на 14 сентября.

Именины

Свой День ангела 14 сентября отмечают такие люди, как:

  • Марфа
  • Семен

Талисманом человека, появившегося на свет в этот день, считается тигровый глаз. Предки в древности были уверены в том, что этот камень помогает восстановить силы организма после того, как он перенес тяжелое заболевание.

Тигровый глаз
Тигровый глаз, который является талисманом именинника 14 сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

В этот день родились такие известные украинцы, как:

  • политический деятель Ярослава Бандера (1917 год)
  • писатель, композитор и заслуженный деятель искусств Владимир Мельников (1951 год)
  • известная актриса Олеся Власова (1974 год)

Напомним, мы писали о том, кто в течение сентября 2023 празднует свои именины.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству пересмотреть даты профессиональных праздников.

Также мы сообщали о том, каких праздников ждать в сентябре 2023 по новому церковному календарю.

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