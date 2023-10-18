Яке сьогодні свято 18 жовтня — іменини, видатні іменинники цього дня

Які свята відзначає Україна і світ 18 жовтня: День ангела, видатні іменинники
18 жовтня українці та люди у світі відзначають велику кількість різних свят, наприклад, Міжнародний день жіночого щастя, Європейський день паперового пакета і Європейський день боротьби із торгівлею людьми. За церковним календарем у цей день вшановують пам'ять апостола Луки.
Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Релігійне свято
Віряни 18 жовтня вшановують пам’ять євангеліста і апостола Луки, який був частиною так званого "другого кола апостолів" і вважався одним із 70 учнів Христа. Спочатку Ісус відібрав 12 учнів, а перед розп’яттям ще 70. Він благословив їх розповісти про християнство всьому світові.
Апостол Лука намагався точніше розповісти про життя Христа за хронологією подій, а потім писав про апостолів, які були вже після Його Воскресіння.
Свята в Україні та світі
18 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день жіночого щастя, який створений для підвищення рівня обізнаності про депресію у жінок, і Всесвітній день гітари. Ще у цей день відзначають Міжнародний день легінсів, тобто, однієї з найзручніших частин одягу.
Також 18 жовтня — це Міжнародний день займенників, Міжнародний день краватки і Європейський день паперового пакета. Крім того, ця дата вважається Всесвітнім днем менопаузи і Європейським днем боротьби із торгівлею людьми.
Іменини людей
18 жовтня свої іменини святкують люди, яких звати:
- Андрій
- Гаврило
- Давид
- Єлизавета
- Іван
- Йосип
- Леонтій
- Микола
- Семен
- Сергій
- Юліан
Талісман іменинника цього дня — це діамант, який має популярність у ювелірній справі. Предки вважали, що цей мінерал здатний покращити ауру власника та захистити його від поганого впливу.
Іменинники цього дня
18 жовтня на світ з’явилися такі видатні українці, як:
- педагогиня і письменниця Євгенія Ярошинська (1868 рік)
- поет і громадський діяч Богдан Скробут (1946 рік)
- легкоатлетка і чемпіонка Європи Олеся Повх (1987 рік)
Нагадаємо, ми писали про те, що категорично забороняється робити на Михайлів день.
Раніше ми розповідали про те, хто у жовтні 2023 року святкує свої іменини.
Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці.
Читайте Новини.LIVE!