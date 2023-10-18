Яке сьогодні свято 18 жовтня — іменини, видатні іменинники цього дня

Жінка, яка тримає свічку в церкві. Фото: Freepik

18 жовтня українці та люди у світі відзначають велику кількість різних свят, наприклад, Міжнародний день жіночого щастя, Європейський день паперового пакета і Європейський день боротьби із торгівлею людьми. За церковним календарем у цей день вшановують пам'ять апостола Луки.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

Віряни 18 жовтня вшановують пам’ять євангеліста і апостола Луки, який був частиною так званого "другого кола апостолів" і вважався одним із 70 учнів Христа. Спочатку Ісус відібрав 12 учнів, а перед розп’яттям ще 70. Він благословив їх розповісти про християнство всьому світові.

Зображення євангеліста і апостола Луки. Фото ілюстративне: Pinterest

Апостол Лука намагався точніше розповісти про життя Христа за хронологією подій, а потім писав про апостолів, які були вже після Його Воскресіння.

Свята в Україні та світі

18 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день жіночого щастя, який створений для підвищення рівня обізнаності про депресію у жінок, і Всесвітній день гітари. Ще у цей день відзначають Міжнародний день легінсів, тобто, однієї з найзручніших частин одягу.

Також 18 жовтня — це Міжнародний день займенників, Міжнародний день краватки і Європейський день паперового пакета. Крім того, ця дата вважається Всесвітнім днем менопаузи і Європейським днем боротьби із торгівлею людьми.

Іменини людей

18 жовтня свої іменини святкують люди, яких звати:

Андрій

Гаврило

Давид

Єлизавета

Іван

Йосип

Леонтій

Микола

Семен

Сергій

Юліан

Талісман іменинника цього дня — це діамант, який має популярність у ювелірній справі. Предки вважали, що цей мінерал здатний покращити ауру власника та захистити його від поганого впливу.

Діамант, який є талісманом іменинника 18 жовтня. Фото: Freepik

Іменинники цього дня

18 жовтня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

педагогиня і письменниця Євгенія Ярошинська (1868 рік)

поет і громадський діяч Богдан Скробут (1946 рік)

легкоатлетка і чемпіонка Європи Олеся Повх (1987 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично забороняється робити на Михайлів день.

Раніше ми розповідали про те, хто у жовтні 2023 року святкує свої іменини.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці.