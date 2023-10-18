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Какие праздники отмечает Украина и мир 18 октября: День ангела, выдающиеся именинники

18 октября 2023 08:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 18 октября — именины, выдающиеся именинники этого дня
Женщина, держащая свечу в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

18 октября украинцы и люди в мире отмечают большое количество разных праздников, например, Международный день женского счастья, Европейский день бумажного пакета и Европейский день борьбы с торговлей людьми. По церковному календарю в этот день чтят память апостола Луки.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Верующие 18 октября чтят память евангелиста и апостола Луки, который являлся частью так называемого "второго круга апостолов" и считался одним из 70 учеников Христа. Сначала Иисус отобрал 12 учеников, а перед распятием еще 70. Он благословил их рассказать о христианстве всему миру.

Изображение евангелиста и апостола Луки
Изображение евангелиста и апостола Луки. Фото иллюстративное: Pinterest

Апостол Лука пытался точнее рассказать о жизни Христа по хронологии событий, а затем писал об апостолах, которые были уже после Его Воскресения.

Праздники в Украине и мире

18 октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день женского счастья, созданный для повышения уровня осведомленности о депрессии у женщин, и Всемирный день гитары. Еще в этот день отмечают Международный день леггинсов, то есть, одной из самых удобных частей одежды.

Также 18 октября — это Международный день местоимений, Международный день галстука и Европейский день бумажного пакета. Кроме того, эта дата считается Всемирным днем менопаузы и Европейским днем борьбы с торговлей людьми.

Именины людей

18 октября свои именины празднуют люди, которых зовут:

  • Андрей
  • Гавриил
  • Давид
  • Елизавета
  • Иван
  • Иосиф
  • Леонтий
  • Николай
  • Семен
  • Сергей
  • Юлиан

Талисман именинника этого дня — это бриллиант, пользующийся популярностью в ювелирном деле. Предки считали, что этот минерал способен улучшить ауру владельца и защитить его от плохого воздействия.

Бриллиант
Бриллиант, являющийся талисманом именинника 18 октября. Фото: Freepik

Именинники этого дня

18 октября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • педагог и писательница Евгения Ярошинская (1868 год)
  • поэт и общественный деятель Богдан Скробут (1946 год)
  • легкоатлетка и чемпионка Европы Олеся Повх (1987 год)

Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на Михайлов день.

Ранее мы рассказывали о том, кто в октябре 2023 празднует свои именины.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы.

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