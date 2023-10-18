Какой сегодня праздник 18 октября — именины, выдающиеся именинники этого дня

Какие праздники отмечает Украина и мир 18 октября: День ангела, выдающиеся именинники
18 октября украинцы и люди в мире отмечают большое количество разных праздников, например, Международный день женского счастья, Европейский день бумажного пакета и Европейский день борьбы с торговлей людьми. По церковному календарю в этот день чтят память апостола Луки.
О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.
Религиозный праздник
Верующие 18 октября чтят память евангелиста и апостола Луки, который являлся частью так называемого "второго круга апостолов" и считался одним из 70 учеников Христа. Сначала Иисус отобрал 12 учеников, а перед распятием еще 70. Он благословил их рассказать о христианстве всему миру.
Апостол Лука пытался точнее рассказать о жизни Христа по хронологии событий, а затем писал об апостолах, которые были уже после Его Воскресения.
Праздники в Украине и мире
18 октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день женского счастья, созданный для повышения уровня осведомленности о депрессии у женщин, и Всемирный день гитары. Еще в этот день отмечают Международный день леггинсов, то есть, одной из самых удобных частей одежды.
Также 18 октября — это Международный день местоимений, Международный день галстука и Европейский день бумажного пакета. Кроме того, эта дата считается Всемирным днем менопаузы и Европейским днем борьбы с торговлей людьми.
Именины людей
18 октября свои именины празднуют люди, которых зовут:
- Андрей
- Гавриил
- Давид
- Елизавета
- Иван
- Иосиф
- Леонтий
- Николай
- Семен
- Сергей
- Юлиан
Талисман именинника этого дня — это бриллиант, пользующийся популярностью в ювелирном деле. Предки считали, что этот минерал способен улучшить ауру владельца и защитить его от плохого воздействия.
Именинники этого дня
18 октября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:
- педагог и писательница Евгения Ярошинская (1868 год)
- поэт и общественный деятель Богдан Скробут (1946 год)
- легкоатлетка и чемпионка Европы Олеся Повх (1987 год)
Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на Михайлов день.
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