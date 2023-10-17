Яке сьогодні свято 17 жовтня — релігія, іменини, видатні іменинники

Людина, яка ставить свічку в церкві. Фото: Freepik

17 жовтня — це день, коли вся Україна та люди у світі відзначають одразу декілька важливих свят, наприклад, День фармацевта, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Міжнародний день боротьби з бідністю тощо.

Що відомо про церковне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

17 жовтня віряни вшановують пам’ять пророка Осії, ім’я якого з івриту перекладається, як "порятунок". Чоловік жив за часів правління імператора Єровоама II до самого падіння Ізраїлю та його столиці. Протягом всього свого життя Осія боровся з язичниками, а на праведне життя його наштовхнула дружина, яка йому зраджувала.

Зображення пророка Осії. Фото ілюстративне: ТСН

Свята в Україні та світі

17 жовтня українці та люди у світі відзначають День фармацевта, який був створений за ініціативою Американської асоціації техніків-фармацевтів. Також відзначається Всесвітній день донорства та трансплантації органів і Міжнародний день боротьби з бідністю.

Крім того, 17 жовтня — це Всесвітній день травм, який вперше відбувся у Нью-Делі 2011 року.

Іменини

День ангела 17 жовтня святкують люди з такими іменами, як:

Лазар

Леонтій

Андрій

Антоній

Талісманом іменинника 17 жовтня є циркон, який знають ще з давніх часів. Предки вважали, що цей мінерал здатний накопичувати енергію і передавати її своєму власнику.

Циркон, який є талісманом іменинника 17 жовтня. Фото: Pinterest

Іменинники

17 жовтня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

письменник, поет і вчений Яків Головацький (народився у 1814 році)

рок-музикант і соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук (народився у 1980 році)

художник і скульптор Степан Рябченко (народився у 1987 році)

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