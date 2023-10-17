Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Що святкує Україна та світ 17 жовтня: видатні іменинники і День ангела цього дня arrow

Що святкує Україна та світ 17 жовтня: видатні іменинники і День ангела цього дня

17 жовтня 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 17 жовтня — релігія, іменини, видатні іменинники
Людина, яка ставить свічку в церкві. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

17 жовтня — це день, коли вся Україна та люди у світі відзначають одразу декілька важливих свят, наприклад, День фармацевта, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Міжнародний день боротьби з бідністю тощо.

Що відомо про церковне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Релігійне свято

17 жовтня віряни вшановують пам’ять пророка Осії, ім’я якого з івриту перекладається, як "порятунок". Чоловік жив за часів правління імператора Єровоама II до самого падіння Ізраїлю та його столиці. Протягом всього свого життя Осія боровся з язичниками, а на праведне життя його наштовхнула дружина, яка йому зраджувала.

Изображение пророка Осии
Зображення пророка Осії. Фото ілюстративне: ТСН

Свята в Україні та світі

17 жовтня українці та люди у світі відзначають День фармацевта, який був створений за ініціативою Американської асоціації техніків-фармацевтів. Також відзначається Всесвітній день донорства та трансплантації органів і Міжнародний день боротьби з бідністю.

Крім того, 17 жовтня — це Всесвітній день травм, який вперше відбувся у Нью-Делі 2011 року.

Іменини

День ангела 17 жовтня святкують люди з такими іменами, як:

  • Лазар
  • Леонтій
  • Андрій
  • Антоній

Талісманом іменинника 17 жовтня є циркон, який знають ще з давніх часів. Предки вважали, що цей мінерал здатний накопичувати енергію і передавати її своєму власнику.

Циркон
Циркон, який є талісманом іменинника 17 жовтня. Фото: Pinterest

Іменинники

17 жовтня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

  • письменник, поет і вчений Яків Головацький (народився у 1814 році)
  • рок-музикант і соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук (народився у 1980 році)
  • художник і скульптор Степан Рябченко (народився у 1987 році)

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні відзначають Михайлів день та які існують традиції. 

Раніше ми розповідали про те, хто відзначає свої іменини у жовтні 2023 року.

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть в Україні у жовтні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз