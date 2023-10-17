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Что празднует Украина и мир 17 октября: выдающиеся именинники и День ангела в этот день

17 октября 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 17 октября — религия, именины, выдающиеся именинники
Человек, который ставит свечу в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

17 октября — это день, когда вся Украина и люди в мире отмечают сразу несколько важных праздников, например, День фармацевта, Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день борьбы с бедностью и т.д.

Что известно о церковном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках, читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

17 октября верующие чтят память пророка Осии, имя которого с иврита переводится, как "спасение". Мужчина жил во времена правления императора Иеровоама II до самого падения Израиля и его столицы. На протяжении всей своей жизни Осия боролся с язычниками, а на праведную жизнь его натолкнула жена, которая ему изменяла.

Изображение пророка Осии
Изображение пророка Осии. Фото иллюстративное: ТСН

Праздники в Украине и мире

17 октября украинцы и люди в мире отмечают День фармацевта, созданного по инициативе Американской ассоциации техников-фармацевтов. Также отмечается Всемирный день донорства и трансплантации органов и Международный день борьбы с бедностью.

Кроме того, 17 октября — это Всемирный день травм, который впервые прошел в Нью-Дели 2011 года.

Именины

День ангела 17 октября празднуют люди с такими именами, как:

  • Лазарь
  • Леонтий
  • Андрей
  • Антоний

Талисманом именинника 17 октября является циркон, который знают еще с давних времен. Предки считали, что этот минерал способен накапливать энергию и передавать ее своему владельцу.

Циркон
Циркон, который является талисманом именинника 17 октября. Фото: Pinterest

Именинники

17 октября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • писатель, поэт и ученый Яков Головацкий (родился в 1814 году)
  • рок-музыкант и солист группы "СКАЙ" Олег Собчук (родился в 1980 году)
  • художник и скульптор Степан Рябченко (родился в 1987 году)

Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечают Михайлов день и какие существуют традиции.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свои именины в октябре 2023 года.

Также мы сообщали, какие праздники будут отмечать в Украине в октябре 2023 года.

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