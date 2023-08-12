Яке сьогодні свято 12 серпня – історія, день в Україні та світі, іменини

Який день 12 серпня: свята в Україні та світі, іменини та відомі іменинники
12 серпня — це день, коли українці та всі люди у світі святкують День молоді, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок та День середньої дитини. Віряни в церкві у цей день вшановують пам’ять апостолів від 70 Сили, Силуана, Андроніка та інших.
Новини.LIVE розповідає про головні свята цього дня в Україні та світі, про його значення для вірян, про іменини та іменинників 12 серпня.
Який день 12 серпня?
Кого вшановують віряни
У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять апостолів від 70 Сили, Силуана, Андроніка та інших, які несли Слово Боже до народу. Сила та Силуан часто проповідували з апостолом Павлом. Пізніше Сила став єпископом в місті Коринф, а Силуан — у Солуні. При цьому, апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.
Які свята відзначають в Україні та світі?
У цей день в Україні та світі відзначають День молоді, який з’явився ще у 1999 році за ініціативи Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Раніше цей день святкували в останню неділю червня, але у 2022 році президент України Володимир Зеленський переніс це свято на 12 серпня.
Також у цей день відзначається Всесвітній день слонів, який націлений на вирішення проблем, що загрожують цим тваринам. Ще 12 серпня святкується День вінілових платівок, замість яких у XIX столітті користувалися папіром, змащеним воском.
Крім того, це ще й День середньої дитини, націлений на приділення більшої уваги середнім дітям у сім’ї.
Хто святкує іменини?
У цей день свої іменини святкує:
- Анатолій
- Аполлон
- Валентин
- Герман
- Іван
- Лука
- Максим
- Павло
- Ангеліна
- Агнія
Талісманом людини, яка народилася 12 серпня, є сердолік, яким користувалися ще у давні часи. У Єгипті люди вірили, що цей мінерал добре впливає на нервову систему, заспокоює та зупиняє кровотечу.
Які відомі люди народилися в цей день?
12 серпня на світ з’явилися:
- український письменник та митрополит Іпатій Потій (1541 рік)
- англійська письменниця та поетеса Редкліфф Голл (1880 рік)
- український поліглот та мовознавець Андрій Білецький (1911 рік)
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