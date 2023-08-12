Яке сьогодні свято 12 серпня – історія, день в Україні та світі, іменини

Молодь, день якої святкується 12 серпня. Фото: Freepik

12 серпня — це день, коли українці та всі люди у світі святкують День молоді, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок та День середньої дитини. Віряни в церкві у цей день вшановують пам’ять апостолів від 70 Сили, Силуана, Андроніка та інших.

Новини.LIVE розповідає про головні свята цього дня в Україні та світі, про його значення для вірян, про іменини та іменинників 12 серпня.

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Який день 12 серпня?

Кого вшановують віряни

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять апостолів від 70 Сили, Силуана, Андроніка та інших, які несли Слово Боже до народу. Сила та Силуан часто проповідували з апостолом Павлом. Пізніше Сила став єпископом в місті Коринф, а Силуан — у Солуні. При цьому, апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.

Святий апостол Сила, Силуан та Крискент. Фото ілюстративне: Pinterest

Які свята відзначають в Україні та світі?

У цей день в Україні та світі відзначають День молоді, який з’явився ще у 1999 році за ініціативи Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Раніше цей день святкували в останню неділю червня, але у 2022 році президент України Володимир Зеленський переніс це свято на 12 серпня.

Також у цей день відзначається Всесвітній день слонів, який націлений на вирішення проблем, що загрожують цим тваринам. Ще 12 серпня святкується День вінілових платівок, замість яких у XIX столітті користувалися папіром, змащеним воском.

Жінка, яка збирається послухати вінілові пластинки. Фото: Freepik

Крім того, це ще й День середньої дитини, націлений на приділення більшої уваги середнім дітям у сім’ї.

Хто святкує іменини?

У цей день свої іменини святкує:

Анатолій

Аполлон

Валентин

Герман

Іван

Лука

Максим

Павло

Ангеліна

Агнія

Талісманом людини, яка народилася 12 серпня, є сердолік, яким користувалися ще у давні часи. У Єгипті люди вірили, що цей мінерал добре впливає на нервову систему, заспокоює та зупиняє кровотечу.

Сердолік, який є талісманом людини, народженої 12 серпня. Фото: Freepik

Які відомі люди народилися в цей день?

12 серпня на світ з’явилися:

український письменник та митрополит Іпатій Потій (1541 рік)

англійська письменниця та поетеса Редкліфф Голл (1880 рік)

український поліглот та мовознавець Андрій Білецький (1911 рік)

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