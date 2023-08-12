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Какой день 12 августа: праздники в Украине и мире, именины и известные именинники

12 августа 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 12 августа – история, день в Украине и мире, именины
Молодежь, день которой отмечается 12 августа. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

12 августа — это день, когда украинцы и все люди в мире празднуют День молодежи, Всемирный день слонов, День виниловых пластинок и День среднего ребенка. Верующие в церкви в этот день почитают память апостолов от 70 Силы, Силуана, Андроника и других.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках этого дня в Украине и мире, о его значении для верующих, об именинах и именинниках 12 августа.

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Кого чествуют верующие

В этот день верующие в церкви чтят память апостолов от 70 Силы, Силуана, Андроника и других, которые несли Слово Божие народу. Сила и Силуан часто проповедовали с апостолом Павлом. Позже Сила стал епископом в городе Коринф, а Силуан — в Фессалонике. При этом, апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.

Святой апостол Сила, Силуан и Крискент
Святой апостол Сила, Силуан и Крискент. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие праздники отмечают в Украине и мире?

В этот день в Украине и мире отмечают День молодежи, который появился в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи. Ранее этот день праздновали в последнее воскресенье июня, но в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский перенес этот праздник на 12 августа.

Также в этот день отмечается Всемирный день слонов, нацеленный на решение проблем, которые угрожают этим животным. Еще 12 августа отмечается День виниловых пластинок, вместо которых в XIX веке пользовались бумагой, смазанной воском.

Женщина, которая собирается послушать виниловые пластинки
Женщина, которая собирается послушать виниловые пластинки. Фото: Freepik

Кроме того, это еще и День среднего ребенка, направленный на уделение большего внимания средним детям в семье.

Кто празднует именины?

В этот день свои именины празднует:

  • Анатолий
  • Аполлон
  • Валентин
  • Герман
  • Иван
  • Лука
  • Максим
  • Павел
  • Ангелина
  • Агния

Талисманом человека, родившегося 12 августа, является сердолик, которым пользовались еще в древние времена. В Египте люди верили, что минерал хорошо влияет на нервную систему, успокаивает и останавливает кровотечение.

Сердолик
Сердолик, являющийся талисманом человека, рожденного 12 августа. Фото: Freepik

Какие известные люди родились в этот день?

12 августа на свет появились:

  • украинский писатель и митрополит Ипатий Потий (1541 год)
  • английская писательница и поэтесса Рэдклифф Голл (1880 год)
  • украинский полиглот и языковед Андрей Белецкий (1911 год)

Напомним, мы писали, как в Украине отмечали первый День Независимости.

Раньше мы рассказывали о том, как празднуют День Независимости в разных странах.

Также мы сообщали о том, кто в августе 2023 празднует День ангела.

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