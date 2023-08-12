Какой сегодня праздник 12 августа – история, день в Украине и мире, именины

Какой день 12 августа: праздники в Украине и мире, именины и известные именинники
12 августа — это день, когда украинцы и все люди в мире празднуют День молодежи, Всемирный день слонов, День виниловых пластинок и День среднего ребенка. Верующие в церкви в этот день почитают память апостолов от 70 Силы, Силуана, Андроника и других.
Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках этого дня в Украине и мире, о его значении для верующих, об именинах и именинниках 12 августа.
Какой день 12 августа?
Кого чествуют верующие
В этот день верующие в церкви чтят память апостолов от 70 Силы, Силуана, Андроника и других, которые несли Слово Божие народу. Сила и Силуан часто проповедовали с апостолом Павлом. Позже Сила стал епископом в городе Коринф, а Силуан — в Фессалонике. При этом, апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.
Какие праздники отмечают в Украине и мире?
В этот день в Украине и мире отмечают День молодежи, который появился в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи. Ранее этот день праздновали в последнее воскресенье июня, но в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский перенес этот праздник на 12 августа.
Также в этот день отмечается Всемирный день слонов, нацеленный на решение проблем, которые угрожают этим животным. Еще 12 августа отмечается День виниловых пластинок, вместо которых в XIX веке пользовались бумагой, смазанной воском.
Кроме того, это еще и День среднего ребенка, направленный на уделение большего внимания средним детям в семье.
Кто празднует именины?
В этот день свои именины празднует:
- Анатолий
- Аполлон
- Валентин
- Герман
- Иван
- Лука
- Максим
- Павел
- Ангелина
- Агния
Талисманом человека, родившегося 12 августа, является сердолик, которым пользовались еще в древние времена. В Египте люди верили, что минерал хорошо влияет на нервную систему, успокаивает и останавливает кровотечение.
Какие известные люди родились в этот день?
12 августа на свет появились:
- украинский писатель и митрополит Ипатий Потий (1541 год)
- английская писательница и поэтесса Рэдклифф Голл (1880 год)
- украинский полиглот и языковед Андрей Белецкий (1911 год)
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