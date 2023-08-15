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Який день 15 серпня: що святкує Україна, іменини та відомі іменинники

15 серпня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 15 серпня – релігія, день в Україні, іменини
Археолог, який проводить важливі розкопки. Фото: скриншот з YouTube
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

15 серпня — це день, коли в Україні відзначається день археолога, тобто, людини, яка вивчає історію та культуру за допомогою розкопок. Віряни в церкві у цей день вшановують перенесення мощей святого Стефана. 

Новини.LIVE розповідає про свято в Україні, про іменини та день народження відомих людей 15 серпня.

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Який 15 серпня день?

Церковне свято 

15 серпня за церковним календарем вважається днем перенесення мощей святого Стефана. У давні часи фарисеї та їхні прибічники побили камінням святого першомученика Стефана, тіло якого залишилося на поїдання птахам та звірам. Іудей Гамаліїл наказав своїм слугам поховати тіло недалеко від Єрусалиму. 

Святой Стефан
Зображення святого Стефана. Фото ілюстративне: УНІАН

415 року мощі Стефана перенесли його тіло до Єрусалиму. З того часу біля мощей була велика кількість різних чудес. Коли в імператорське крісло сів Феодосій Молодший, тіло Стефана перенесли до Константинополя.

Свято в Україні та світі

15 серпня в Україні відзначається День археолога, який займається вивченням історії та стародавньої культури. Люди цієї професії розшукують у всьому світі та вивчають різні матеріальні об’єкти різних часів.

Археологи, которые проводят раскопки
Археологи, які проводять розкопки. Фото: Freepik

Відомо, що перші розкопки в Україні датуються XVII століттям. Тоді митрополит Київський і Галицький Петро Могила наказав розкопати та побудувати Десятинну церкву, яку колись знищили монголо-татари. Згодом археологи почали вивчати скіфські кургани на півдні сучасної України.

Іменини 15 серпня

У цей день свої іменини святкує:

  • Степан
  • Василь

Талісманом людини, яка з’явилася на світ у цей день, є шпинель, який захоплює палітрою відтінків. У давні часи предки вважали, що цей напівдорогоцінний мінерал здатний спрямувати людську енергію у позитивне русло.

Шпинель
Шпинель, який є талісманом людини, народженої 15 серпня. Фото: Pinterest

Відомі люди, народжені 15 серпня

У цей день народилися:

  • відомий письменник з Шотландії Вальтер Скотт (1771 рік)
  • популярний американський актор Бен Аффлек (1972 рік)
  • офіцер СБУ та Герой України Василь Богач (1975 рік)

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