Какой сегодня праздник 15 августа – религия, день в Украине, именины

Какой день 15 августа: что празднует Украина, именины и известные именинники
15 августа — это день, когда в Украине отмечается День археолога, то есть, человека, который изучает историю и культуру с помощью раскопок. Верующие в церкви в этот день чтят перенесение мощей святого Стефана.
Новини.LIVE рассказывает о празднике в Украине, об именинах и дне рождения известных людей 15 августа.
Какой день 15 августа?
Церковный праздник
15 августа по церковному календарю считается днем перенесения мощей святого Стефана. В древности фарисеи и их сторонники побили камнями святого первомученика Стефана, тело которого осталось на поедание птицам и зверям. Иудей Гамалиил приказал своим слугам похоронить тело недалеко от Иерусалима.
В 415 году мощи Стефана перенесли его тело в Иерусалим. С тех пор у мощей было большое количество разных чудес. Когда в императорское кресло сел Феодосий Младший, тело Стефана перенесли в Константинополь.
Праздник в Украине и мире
15 августа в Украине отмечается День археолога, который занимается изучением истории и древней культуры. Люди этой профессии разыскивают по всему миру и изучают разные материальные объекты разных времен.
Известно, что первые раскопки в Украине датируются XVII веком. Тогда митрополит Киевский и Галицкий Петр Могила приказал раскопать и построить Десятинную церковь, которую уничтожили монголо-татары. Затем археологи начали изучать скифские курганы на юге современной Украины.
Именины 15 августа
В этот день свои именины празднует:
- Степан
- Василий
Талисманом человека, который появился на свет в этот день, является шпинель, который захватывает палитрой оттенков. В древности предки считали, что этот полудрагоценный минерал способен направить человеческую энергию в положительное русло.
Известные люди, рожденные 15 августа
В этот день родились:
- известный писатель из Шотландии Вальтер Скотт (1771 год)
- популярный американский актер Бен Аффлек (1972 год)
- офицер СБУ и Герой Украины Василий Богач (1975 год)
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