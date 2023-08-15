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Какой день 15 августа: что празднует Украина, именины и известные именинники

15 августа 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 15 августа – религия, день в Украине, именины
Археолог, который проводит важные раскопки. Фото: скриншот с YouTube
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

15 августа — это день, когда в Украине отмечается День археолога, то есть, человека, который изучает историю и культуру с помощью раскопок. Верующие в церкви в этот день чтят перенесение мощей святого Стефана.

Новини.LIVE рассказывает о празднике в Украине, об именинах и дне рождения известных людей 15 августа.

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Какой день 15 августа?

Церковный праздник

15 августа по церковному календарю считается днем перенесения мощей святого Стефана. В древности фарисеи и их сторонники побили камнями святого первомученика Стефана, тело которого осталось на поедание птицам и зверям. Иудей Гамалиил приказал своим слугам похоронить тело недалеко от Иерусалима.

Святой Стефан
Изображение святого Стефана. Фото иллюстративное: УНИАН

В 415 году мощи Стефана перенесли его тело в Иерусалим. С тех пор у мощей было большое количество разных чудес. Когда в императорское кресло сел Феодосий Младший, тело Стефана перенесли в Константинополь.

Праздник в Украине и мире

15 августа в Украине отмечается День археолога, который занимается изучением истории и древней культуры. Люди этой профессии разыскивают по всему миру и изучают разные материальные объекты разных времен.

Археологи, проводящие раскопки
Археологи, которые проводят раскопки. Фото: Freepik

Известно, что первые раскопки в Украине датируются XVII веком. Тогда митрополит Киевский и Галицкий Петр Могила приказал раскопать и построить Десятинную церковь, которую уничтожили монголо-татары. Затем археологи начали изучать скифские курганы на юге современной Украины.

Именины 15 августа

В этот день свои именины празднует:

  • Степан
  • Василий

Талисманом человека, который появился на свет в этот день, является шпинель, который захватывает палитрой оттенков. В древности предки считали, что этот полудрагоценный минерал способен направить человеческую энергию в положительное русло.

Шпинель
Шпинель, являющийся талисманом человека, рожденного 15 августа. Фото: Pinterest

Известные люди, рожденные 15 августа

В этот день родились:

  • известный писатель из Шотландии Вальтер Скотт (1771 год)
  • популярный американский актер Бен Аффлек (1972 год)
  • офицер СБУ и Герой Украины Василий Богач (1975 год)

Напомним, мы писали о том, что нужно освящать в церкви на Медовый Спас.

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