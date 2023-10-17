Яким молодь бачить майбутнє України та чи допомагає вона ЗСУ: опитування

Дівчина у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дослідницька компанія Info Sapiens провела опитування серед молоді. Зокрема, у респондентів запитали, яким вони бачать майбутнє України, чи допомагають ЗСУ та чи готові брати участь у відбудові країни.

Результати опитування оприлюднили на сайті Telegra.

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Майбутнє України

Відповідаючи на питання, яким ви бачите майбутнє України, більшість молоді від 10 до 35 років бачить його обнадійливим.

В Україні вони залишаються через те, що люблять своє місце проживання (44%), хочуть бути ближче до сім’ї та друзів (40%), можуть тут заробляти достатньо грошей для життя (20%), через патріотизм (15%).

Водночас, 71% опитаної молоді твердо бачать своє майбутнє в Україні.

Допомога ЗСУ

Згідно з результатами опитування, 92% молоді жертвували гроші для ЗСУ у цьому році.

Зокрема, 76% опитуваних жертвували гроші на допомогу для внутрішньо переміщених осіб, у той же час, 68% — підписували електронну петицію.

Відбудова України

Що стосується відбудови України, то 58% опитуваних готові жертвувати на це гроші.

У той же час, 41% респондентів готові прибирати громадські місця, 35% — надавати консультації у межах компетенції, 30% – готові виконувати ремонт.

Варто відзначити, що серед опитуваних є 26%, які готові брати участь у будівництві.

Нагадаємо, протягом останнього року зросла кількість громадян України, які почали вірити в проросійські наративи. Йдеться про нібито конфлікт між політичним і військовим керівництвом, а також про те, що Захід втомився від допомоги Україні.