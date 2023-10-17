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Каким молодежь видит будущее Украины и помогает ли она ВСУ: опрос

17 октября 2023 11:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Каким молодежь видит будущее Украины и помогает ли она ВСУ: опрос
Девушка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Исследовательская компания Info Sapiens провела опрос среди молодежи. В частности, у респондентов спросили, каким они видят будущее Украины, помогают ли ВСУ и готовы ли участвовать в восстановлении страны.

Результаты опроса обнародовали на сайте Telegra.

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Отвечая на вопрос, каким вы видите будущее Украины, большинство молодежи от 10 до 35 лет видят его обнадеживающим.

В Украине они остаются из-за того, что любят свое место жительства (44%), хотят быть ближе к семье и друзьям (40%), могут здесь зарабатывать достаточно денег для жизни (20%), а также из-за патриотизма (15%).

В то же время 71% опрошенной молодежи твердо видят свое будущее в Украине.

Помощь ВСУ

Согласно результатам опроса, 92% молодежи жертвовали деньги для ВСУ в этом году.

В частности, 76% опрашиваемых жертвовали деньги на помощь для внутренне перемещенных лиц, в то же время 68% — подписывали электронную петицию.

Восстановление Украины

Что касается восстановления Украины, то 58% опрашиваемых готовы пожертвовать на это деньги.

В то же время, 41% респондентов готовы убирать общественные места, 35% — предоставлять консультации в пределах компетенции, 30% — готовы выполнять ремонт.

Следует отметить, что среди опрашиваемых есть 26%, которые готовы участвовать в строительстве.

Напомним, за последний год возросло количество граждан Украины, которые начали верить в пророссийские нарративы. Речь идет о якобы конфликте между политическим и военным руководством, а также о том, что Запад устал от помощи Украине.

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