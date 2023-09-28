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ЄС погодив продовження тимчасового захисту для українських біженців

28 вересня 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЄС погодив продовження тимчасового захисту для українських біженців
Українські біженці. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Європейські країни продовжили тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік, а саме з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Це зробили на рівні міністрів внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", — наголосив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Коли продовжать механізм

Після такої домовленості у Раді Євросоюзу повинні офіційно вирішити питання щодо продовження тимчасового захисту. Це буде зроблено після того, як у ЄС проведуть юридичні процедури та переклад всіма мовами Європейського Союзу.

Зазначається, що такий механізм активували 4 березня 2022 року, де його одразу погодили на ще один рік. 

Нагадаємо, іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року.

Також влада Греції продовжила термін перебування в країні для українських біженців. Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2024 року.

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