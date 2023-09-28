ЄС погодив продовження тимчасового захисту для українських біженців
Європейські країни продовжили тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік, а саме з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Це зробили на рівні міністрів внутрішніх справ.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Підтримка Євросоюзу
"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", — наголосив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес.
Коли продовжать механізм
Після такої домовленості у Раді Євросоюзу повинні офіційно вирішити питання щодо продовження тимчасового захисту. Це буде зроблено після того, як у ЄС проведуть юридичні процедури та переклад всіма мовами Європейського Союзу.
Зазначається, що такий механізм активували 4 березня 2022 року, де його одразу погодили на ще один рік.
Нагадаємо, іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року.
Також влада Греції продовжила термін перебування в країні для українських біженців. Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2024 року.