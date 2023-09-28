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ЕС согласовал продление временной защиты для украинских беженцев

28 сентября 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ЕС согласовал продолжение временной защиты для украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", — подчеркнул министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Когда продлят механизм

После такой договоренности в Совете Евросоюза должны официально решить вопрос о продлении временной защиты. Это будет сделано после того, как в ЕС проведут юридические процедуры и перевод на все языки Европейского Союза.

Отмечается, что такой механизм активировали 4 марта 2022, где его сразу согласовали на еще один год.

Напомним, иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Также власти Греции продлили срок пребывания в стране для украинских беженцев. Временная защита продлится до 4 марта 2024 года.

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