ЕС согласовал продолжение временной защиты для украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото: Reuters

Европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Читайте также:

Поддержка Евросоюза

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", — подчеркнул министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Когда продлят механизм

После такой договоренности в Совете Евросоюза должны официально решить вопрос о продлении временной защиты. Это будет сделано после того, как в ЕС проведут юридические процедуры и перевод на все языки Европейского Союза.

Отмечается, что такой механизм активировали 4 марта 2022, где его сразу согласовали на еще один год.

Напомним, иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Также власти Греции продлили срок пребывания в стране для украинских беженцев. Временная защита продлится до 4 марта 2024 года.