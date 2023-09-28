ЕС согласовал продолжение временной защиты для украинских беженцев

ЕС согласовал продление временной защиты для украинских беженцев
Европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Поддержка Евросоюза
"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", — подчеркнул министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.
Когда продлят механизм
После такой договоренности в Совете Евросоюза должны официально решить вопрос о продлении временной защиты. Это будет сделано после того, как в ЕС проведут юридические процедуры и перевод на все языки Европейского Союза.
Отмечается, что такой механизм активировали 4 марта 2022, где его сразу согласовали на еще один год.
Напомним, иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
Также власти Греции продлили срок пребывания в стране для украинских беженцев. Временная защита продлится до 4 марта 2024 года.