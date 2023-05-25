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Коли українські школярі відправляться на літні канікули: дати дуже різні

25 травня 2023 12:36
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли літні канікули в українських школах 2023 — дати
Кінець навчального року в Україні. Фото: ДивисьInfo
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Навчальний рік 2022-2023, як годиться, розпочався з 1 вересня, навіть попри повномасштабну війну. Хтось мав змогу відвідувати навчальні заклади, а хтось отримував знання онлайн. Тепер же українським дітям настав час подумати про літні канікули. 

Дати завершення навчального процесу били трохи змінені. Коли саме школярі відправляться на відпочинок — читайте далі у матеріалі.

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Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", шкільний навчальний рік має тривати від 175 днів. Проте війна внесла у ці терміни свої корективи. Через воєнний стан це положення не діє. А дату початку чи завершення навчального року визначає Кабінет міністрів. 

Тому згідно з постановою Кабміну навчальний рік 2023 року закінчиться 30 червня. Ця дата стосуватиметься тих, хто випускається з 11 класів.

Що стосується інших класів, навчальний рік, як завжди, закінчиться 31 травня. Цього року школярі проходять 155 днів навчання (менше, ніж рекомендується законом).

 

Коли закінчиться навчальний рік 2023 року
Літні канікули. Фото: google.com

Коли літні канікули у школах Києва та Київської області 

Як повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА), у Києві та Київській області більшість шкіл завершують освітній процес 31 травня.

Ще 220 закладів підуть на літні канікули впродовж 2-9 червня. І лише 15 закладів розпочнуть канікули з 17 червня.

Коли розпочинаються літні канікули у школах Львова

За заявою Львівської міської ради цього року школярі Львова йдуть на літні канікули, переважно, в середині червня. 

Частина школярів у Львові навчатиметься до 4 червня, хтось до 7, а хтось — 9. При цьому кожна школа може самостійно визначати дату старту та тривалість літніх канікул.

 

Коли закінчиться навчальний рік у приватних школах
Навчальний рік 2023. Фото: google.com

Коли закінчиться навчальний рік у приватних школах

Оскільки дати канікул в українських школах можуть зміщуватися, то кожен заклад може встановлювати їх самостійно (зважаючи на безпеку в регіоні).

Важливо, щоб тривалість відпочинку учнів без урахування літніх канікул не перевищувала одного місяця. Влітку школярі мають відпочивати щонайменше два місяці.

У класичному календарі МОН літні канікули у школах, ліцеях та коледжах України мають розпочатися 25 травня. У приватних школах календар часто відрізняється від стандартного.

 

Коли літні канікули 2023
Літні канікули 2023. Фото: google.com

Графік літніх канікул у школах Європи

  • Польща — у школах дидактичні та виховні заняття завершуються 23 червня. Літні канікули у польських школах розпочнуться з 24 червня та триватимуть до 31 серпня.
  • Чехія — завершення навчального року відбудеться 30 червня. У чеських школах літні канікули стартують з 1 липня. Відпочиватимуть школярі до 3 вересня.
  • Франція — школярі у цій країні мають піти на літні канікули з 9 липня. Канікули триватимуть до 3 вересня.
  • Велика Британія. В Англії літні канікули розпочалися досить рано — з 17 квітня. Вони будуть не до кінця літа, а лише до 21 липня. Але їх графік може відрізнятися, в залежності від міста. 
  • Німеччина — дата початку літніх канікул у школах може відрізнятися, в залежності від федеральної землі. Більш детального з графіком літніх шкільних канікул у Німеччині можна ознайомитися за посиланням.

 

Нагадаємо, ми писали, коли в українських школах проведуть останній дзвоник

Раніше ми розповідали, що українські школярі масово кидають школи у Польщі. 

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