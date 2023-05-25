Когда летние каникулы в украинских школах 2023 — даты

Конец учебного года в Украине. Фото: ДивисьInfo

Учебный год 2022-2023, как положено, начался с 1 сентября, даже несмотря на полномасштабную войну. Кто-то имел возможность посещать учебные заведения, а кто-то получал знания онлайн. Теперь же украинским детям пора подумать о летних каникулах.

Даты завершения учебного процесса были немного изменены. Когда именно школьники отправятся на отдых, читайте дальше в материале.

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Когда закончится учебный год 2023 года — даты

Согласно ч. 3 ст. 10 Закона Украины "О полном среднем образовании", школьный учебный год должен длиться от 175 дней. Однако война внесла в эти сроки свои коррективы. Из-за военного положения это положение не действует. А дату начала или завершения учебного года определяет Кабинет Министров.

Поэтому согласно постановлению Кабмина учебный год 2023 закончится 30 июня. Эта дата будет касаться тех, кто выпускается из 11 классов.

Что касается других классов, учебный год, как обычно, закончится 31 мая. В этом году школьники проходят 155 дней обучения (меньше, чем рекомендуется законом).

Летние каникулы. Фото: google.com

Когда летние каникулы в школах Киева и Киевской области

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА), в Киеве и Киевской области большинство школ завершают образовательный процесс 31 мая.

Еще 220 заведений уйдут на летние каникулы в течение 2-9 июня. И только 15 заведений начнут каникулы с 17 июня.

Когда начинаются летние каникулы в школах Львова

По заявлению Львовского городского совета в этом году школьники Львова идут на летние каникулы преимущественно в середине июня.

Часть школьников во Львове будет учиться до 4 июня, кто до 7, а кто — 9. При этом каждая школа может самостоятельно определять дату старта и продолжительность летних каникул.

Учебный год 2023. Фото: google.com

Когда закончится учебный год в частных школах

Поскольку даты каникул в украинских школах могут смещаться, то каждое заведение может устанавливать их самостоятельно (ввиду безопасности в регионе).

Важно, чтобы продолжительность отдыха учащихся без учета летних каникул не превышала одного месяца. Летом школьники должны отдыхать не менее двух месяцев.

В классическом календаре МОН летние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины должны начаться 25 мая. В частных школах календарь часто отличается от стандартного.

Летние каникулы 2023 года. Фото: google.com

График летних каникул в школах Европы

Польша — в школах дидактические и воспитательные занятия завершаются 23 июня. Летние каникулы в польских школах начнутся с 24 июня и продлятся до 31 августа.

Чехия — завершение учебного года состоится 30 июня. В чешских школах летние каникулы стартуют с 1 июля. Будут отдыхать школьники до 3 сентября.

Франция — школьники в этой стране должны уйти на летние каникулы с 9 июля. Каникулы продлятся до 3 сентября.

Великобритания. В Англии летние каникулы начались довольно рано — с 17 апреля. Они будут не до конца лета, а только до 21 июля. Но их график может отличаться в зависимости от города.

Германия — дата начала летних каникул в школах может отличаться, в зависимости от федеральной земли. Более подробного с графиком летних школьных каникул в Германии можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, мы писали, когда в украинских школах проведут последний звонок.

Раньше мы рассказывали, что украинские школьники массово бросают школы в Польше.