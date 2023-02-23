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Курорти — не виняток: українцям пояснили ситуацію з масовою роздачею повісток

23 лютого 2023 20:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Мобілізація в Україні 2023 — де військовозобов'язані можуть отримати повістку
Перш за все повістки вручають для уточнення облікових даних
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Українці в соцмережах активно обговорюють тему вручення повісток на гірськолижному курорті поблизу смт Славське, Львівська область, сперечаючись наскільки законні такі дії ТЦК. 

Розставив всі крапки над "і" начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко в коментарі для ТСН.ua

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Де можуть вручати повістки 

Він підкреслив, що на сьогодні не визначено в законодавчому порядку де можна чи не можна вручати повістку. Наразі оповіщення може здійснюватися на блокпостах, за місцем роботи, проживання та будь-де.

"Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки всюди, в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання", —  підкреслив Тіщенко.

Хто може вручати повістку 

За словами керівника Львівського обласного ТЦК, вручати повістки може: 

  • представник органу місцевого самоврядування;
  • керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
  • управителі багатоквартирних будинків (керівники ЖЕКу, ОСББ);
  • посадові особи ТЦК та СП.

Де можуть вручати повістки

Вручення повісток на українських курортах 

Тіщенко підкреслив, що в Україні триває загальна мобілізація й повістки роздають на всій території країни, курортні регіони не є виключенням. Водночас кількість вручених повісток на курорті є конфіденційною інформацією, яку не мають право розголошувати.

"Щодо вручення повісток на курортах — Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може здійснюватися будь-де", — ще раз зазначив Тіщенко.

Тіщенко також відповів на запитання, скільки ще триватиме ситуація, коли українцям масово вручають повістки:

"Відповідно до указу президента України, воєнний стан продовжений до 20 травня 2023 року, і так, продовжуються мобілізаційні заходи".

Вручення повісток на українських курортах

Тому усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років будуть отримувати повістки допоки триватиме воєнний стан та загальна мобілізація. 

Однак, кожен військовозобов'язаний має розуміти, що ці повістки не вручаються з метою миттєвої відправки людей на війну. Перш за все вони призначені для уточнення облікових даних, таких як сімейний стан та стан здоров'я та інше.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність

Також ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

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