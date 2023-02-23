Мобилизация в Украине 2023 — где военнообязанные могут получить повестку

Прежде всего, повестки вручают для уточнения учетных данных

Украинцы в соцсетях активно обсуждают тему вручения повесток на горнолыжном курорте вблизи пгт Славское, Львовская область, споря, насколько законны такие действия ТЦК.

Расставил все точки над "и" начальником Львовского областного ТЦК Александром Тищенко в комментарии для ТСН.ua.

Где могут вручать повестки

Он подчеркнул, что на сегодня не определено в законодательном порядке где можно или нельзя вручать повестку. В настоящее время оповещение может осуществляться на блокпостах, по месту работы, проживания и где угодно.

"Законодательством на сегодня не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпостах, рабочем месте, по месту жительства", — подчеркнул Тищенко.

Кто может вручать повестку

По словам руководителя Львовского областного ТЦК, вручать повестки может:

представитель органа местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов (руководители ЖЭКа, ОСМД);

должностные лица ТЦК и СП.

Вручение повесток на украинских курортах

Тищенко подчеркнул, что в Украине идет общая мобилизация и повестки раздают на всей территории страны, курортные регионы не исключение. В то же время, количество врученных повесток на курорте является конфиденциальной информацией, которую не имеют права разглашать.

"О вручении повесток на курортах — Львовская область не является исключением. У нас общая мобилизация. Вручение повесток может осуществляться где угодно", — еще раз отметил Тищенко.

Тищенко также ответил на вопрос, сколько еще будет продолжаться ситуация, когда украинцам массово вручают повестки:

"В соответствии с указом президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так, продолжаются мобилизационные мероприятия".

Поэтому все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки до тех пор, пока будет продолжаться военное положение и общая мобилизация.

Однако каждый военнообязанный должен понимать, что эти повестки не вручаются с целью мгновенной отправки людей на войну. Прежде всего, они предназначены для уточнения учетных данных, таких как семейное состояние и состояние здоровья и другое.

Напомним, мы писали, что в Украине за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.