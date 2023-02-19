27-річні призовники зобов'язані прибути до ТЦК — рішення уряду

Зазначається, що оповіщення призовників, їх прибуття до ТЦК та проведення медогляду буде здійснюватися відповідно до закону

В Україні усі військовозобов'язані, які досягли 27 років, зобов'язані прибути на призовні дільники ТЦК для проходження медкомісії. Відповідне рішення є у порядку проходження військової-лікарняної комісії.

Про це йдеться у постанові уряду №92 від 1 лютого 2023 року, яка набрала чинності 2-го лютого.

Про що йдеться в постанові

В постанові зазначається:

під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться;

від моменту введення воєнного стану в районах (містах) утворюються призовні комісії, персональний склад яких та графік їх роботи затверджується начальником військової адміністрації;

на районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку. Це потрібно для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці та проведення їхнього медичного огляду буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тобто їм будуть розсилати повістки.

Призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаних.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Також ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці.