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Затримання та доставка військовозобов’язаних до ТЦК: що треба знати на випадок обшуків

14 лютого 2023 19:52
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що робити у разі затримання, доставки до ТЦК та обшуків — поради адвоката
Огляд не можуть проводити без складання протоколу затримання
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років за законом можуть отримати повістку у будь-якому місці. Та що робити коли громадянина затримали, незаконно доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), де намагаються обшукати та отримати документи.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Чи потрібно показувати документи 

У представників ТЦК безпосередньо немає повноважень на перевірку документів на вулиці. Власне, тому вони ходять з поліцією.

Проте й поліція немає право вимагати у людини показати документи, якщо вона не вчинила правопорушення. 

Так за п. 1 ст. 32 Закону України "Про Національну поліцію" вказано, що поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.

В іншому випадку, за словами адвоката, громадян має повне право відмовитися показувати свої документи. 

Сімутін зазначив, що правоохоронці можуть почати складати протокол затримання за абсолютно вигадане порушення і проводити особистий огляд та огляд речей. Під час нього можуть шукати документи для отримання доступу до персональних даних. Їх потім можуть передати представникам ТЦК.

"Ви вже перебуваєте в ТЦК, до якого вас незаконно доставили, але ви не пред’являєте свої документи, вам нічого не можуть надати під підпис і ви не бажаєте спілкуватися. Фактично — поставили поліцію та представників ТЦК у цугцванг: безвихідну ситуацію, коли їм потрібно викручуватися, бо ваше затримання незаконне", — каже адвокат.

Як правильно поводитися та що треба знати на випадок обшуків

  • Якщо правоохоронці проводять обшук кишень — це не можна назвати особистим оглядом чи оглядом речей. Це обшук, який регулюється вже нормами кримінального процесу. Таким чином громадянин добровільно не надає та не вивертає кишені, то до нього неможливо застосувати процедуру огляду. Адвокат радить це запам’ятати.
  • Огляд не можуть проводити без складання протоколу затримання.
  • Перед проведенням огляду громадянину мають повідомити мету огляду та роз’яснити права. При цьому людина має право на правову допомогу.
  • Огляд, як і затримання, можна проводити лише за наявності підстав, що ви вчинили правопорушення, наприклад, на вас чи одязі є сліди, хтось вказав на вас як на порушника або є орієнтування. Інших підстав для затримання чи огляду не має.
  • Громадянина можуть затримати не більше, ніж на 3 години. Відлік часу починається не від моменту доставлення до ТЦК, а відколи до особи підійшли на вулиці (ст. 263 КУпАП).

Як підкреслює Сімутін, якщо сказати про ці нюанси завчасно, то адекватні правоохоронці мають відпустити людину.

Юрист радить не дозволяти себе обшукувати, а також рекомендує вивчити свої права про:

  • адмінзатримання — ч. 1 ст. 260 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП);
  • особистий огляд — ст. 264 КУпАП;
  • терміни затримання — ст. 263 КУпАП;
  • права громадян — ст. 268 КУпАП і ЗУ "Про Національну поліцію" ст. 31, 32, 34.

Що слід знати під час обшуку

Що має знати кожен військовозобов'язаний 

Процес вручення повісток не означає, що після цього вас автоматично відправлять на фронт. Насамперед повістки вручають для актуалізації даних громадян України.

Безперечно, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Проте це нормальний процес у країні, що перебуває у війні.

Варто не забувати, що обов'язком кожного громадянина України є захищати свою країну.

Що має знати кожен військовозобов'язаний

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи законно вручати повістки на похоронахХто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.   

Також, ми писали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

Крім того, ми розповідали, коли можна не приходити до ТЦК за повісткою. Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.

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