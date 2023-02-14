Что делать в случае задержания, доставки в ТЦК и обысков — советы адвоката

Задержание и доставка военнообязанных в ТЦК: что нужно знать на случай обысков
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет по закону могут получить повестку в любом месте. Но что делать, когда гражданина задержали, незаконно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где пытаются обыскать и получить документы.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
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Нужно ли показывать документы
У представителей ТЦК напрямую нет полномочий на проверку документов на улице. Собственно поэтому они ходят с полицией.
Однако и полиция не имеет права требовать у человека показать документы, если он не совершил правонарушения.
Так за п. 1 ст. 32 Закона Украины "О Национальной полиции" указано, что полицейский имеет право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность, и/или документов, подтверждающих соответствующее право лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.
В противном случае, по словам адвоката, граждане имеют полное право отказаться показывать свои документы.
Симутин отметил, что правоохранители могут начать составлять протокол задержания за совершенно вымышленное нарушение и проводить личный досмотр и досмотр вещей. Во время него могут искать документы для доступа к персональным данным. Их потом могут передать представителям ТЦК.
"Вы уже находитесь в ТЦК, в который вас незаконно доставили, но вы не предъявляете свои документы, вам ничего не могут предоставить под подпись и вы не хотите общаться. Фактически — поставили полицию и представителей ТЦК в цугцванг: безысходную ситуацию, когда им нужно выкручиваться, потому что ваше задержание незаконно", — говорит адвокат.
Как правильно себя вести и что нужно знать на случай обысков
- Если правоохранители проводят обыск карманов, это нельзя назвать личным осмотром или осмотром вещей. Это обыск, регулируемый уже нормами уголовного процесса. Таким образом, гражданин добровольно не предоставляет и не выворачивает карманы, то к нему невозможно применить процедуру осмотра. Адвокат рекомендует это запомнить.
- Осмотр не может производиться без составления протокола задержания.
- Перед проведением осмотра гражданину должны уведомить цель осмотра и разъяснить права. При этом человек имеет право на правовую помощь.
- Обзор, как и задержание, можно проводить только при наличии оснований, которые вы совершили правонарушения, например, на вас или одежде есть следы, кто-то указал на вас как на нарушителя или есть ориентировка. Других оснований для задержания или осмотра нет.
- Гражданин может быть задержан не более чем на 3 часа. Отсчет времени начинается не с момента доставки в ТЦК, а с тех пор, как к лицу подошли на улице (ст. 263 КУоАП).
Как подчеркивает Симутин, если сказать об этих нюансах раньше времени, то адекватные правоохранители должны отпустить человека.
Юрист советует не позволять себя обыскивать, а также рекомендует изучить свои права:
- админзадержание — ч. 1 ст. 260 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП);
- личный досмотр — ст. 264 КУоАП;
- сроки задержания — ст. 263 КУоАП;
- права граждан — ст. 268 КУоАП и ЗУ "О Национальной полиции" ст. 31, 32, 34.
Что должен знать каждый военнообязанный
Процесс вручения повесток не означает, что после этого вас автоматически отправят на фронт. В первую очередь повестки вручают для актуализации данных граждан Украины.
Безусловно, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Однако это нормальный процесс в стране, находящейся в войне.
Следует не забывать, что обязанностью каждого гражданина Украины является защищать свою страну.
Напомним, адвокат объяснил, законно ли вручать повестки на похоронах. Кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным, какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.
Также мы писали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.
Кроме того, мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.