Что делать в случае задержания, доставки в ТЦК и обысков — советы адвоката

Обыск не могут производить без составления протокола задержания

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет по закону могут получить повестку в любом месте. Но что делать, когда гражданина задержали, незаконно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где пытаются обыскать и получить документы.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Нужно ли показывать документы

У представителей ТЦК напрямую нет полномочий на проверку документов на улице. Собственно поэтому они ходят с полицией.

Однако и полиция не имеет права требовать у человека показать документы, если он не совершил правонарушения.

Так за п. 1 ст. 32 Закона Украины "О Национальной полиции" указано, что полицейский имеет право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность, и/или документов, подтверждающих соответствующее право лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.

В противном случае, по словам адвоката, граждане имеют полное право отказаться показывать свои документы.

Симутин отметил, что правоохранители могут начать составлять протокол задержания за совершенно вымышленное нарушение и проводить личный досмотр и досмотр вещей. Во время него могут искать документы для доступа к персональным данным. Их потом могут передать представителям ТЦК.

"Вы уже находитесь в ТЦК, в который вас незаконно доставили, но вы не предъявляете свои документы, вам ничего не могут предоставить под подпись и вы не хотите общаться. Фактически — поставили полицию и представителей ТЦК в цугцванг: безысходную ситуацию, когда им нужно выкручиваться, потому что ваше задержание незаконно", — говорит адвокат.

Как правильно себя вести и что нужно знать на случай обысков

Если правоохранители проводят обыск карманов, это нельзя назвать личным осмотром или осмотром вещей. Это обыск, регулируемый уже нормами уголовного процесса. Таким образом, гражданин добровольно не предоставляет и не выворачивает карманы, то к нему невозможно применить процедуру осмотра. Адвокат рекомендует это запомнить.

Осмотр не может производиться без составления протокола задержания.

Перед проведением осмотра гражданину должны уведомить цель осмотра и разъяснить права. При этом человек имеет право на правовую помощь.

Обзор, как и задержание, можно проводить только при наличии оснований, которые вы совершили правонарушения, например, на вас или одежде есть следы, кто-то указал на вас как на нарушителя или есть ориентировка. Других оснований для задержания или осмотра нет.

Гражданин может быть задержан не более чем на 3 часа. Отсчет времени начинается не с момента доставки в ТЦК, а с тех пор, как к лицу подошли на улице (ст. 263 КУоАП).

Как подчеркивает Симутин, если сказать об этих нюансах раньше времени, то адекватные правоохранители должны отпустить человека.

Юрист советует не позволять себя обыскивать, а также рекомендует изучить свои права:

админзадержание — ч. 1 ст. 260 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП);

личный досмотр — ст. 264 КУоАП;

сроки задержания — ст. 263 КУоАП;

права граждан — ст. 268 КУоАП и ЗУ "О Национальной полиции" ст. 31, 32, 34.

Что должен знать каждый военнообязанный

Процесс вручения повесток не означает, что после этого вас автоматически отправят на фронт. В первую очередь повестки вручают для актуализации данных граждан Украины.

Безусловно, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Однако это нормальный процесс в стране, находящейся в войне.

Следует не забывать, что обязанностью каждого гражданина Украины является защищать свою страну.

Напомним, адвокат объяснил, законно ли вручать повестки на похоронах. Кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным, какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

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Кроме того, мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.