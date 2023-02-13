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Повістка до ТЦК телефоном: чи це законно та як реагувати

13 лютого 2023 17:47
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чи можуть українцям видавати повістки телефоном — юристи дали роз'яснення
Юристи дали важливі поради військовозобов'язаним
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Через усілякі домисли, чутки та дію ІПСО з'являється чимало суперечливої інформації та питань, зокрема, чи можливий виклик до ТЦК та СП телефоном та як у такому випадку діяти військовозобов'язаним українцям.

Питання, чи можуть українцям вручати повістки у ТЦК (раніше — військкомат) телефоном роз'яснюють в Асоціації правників України

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Виклик до ТЦК телефоном — що треба знати

Зазначається, що українським законодавством не передбачено виклику до ТЦК та СП телефоном, оскільки військовозобов'язана особа має отримати повістку особисто й розписатися про отримання такого документа. 

Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату за допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

Будь-яке усне повідомлення, смс-повідомлення у месенджері, як то "Vіber" чи "Telegram" та інші способи "запрошення до військкомату" законом також не передбачені та не будуть мати жодних юридичних наслідків, а відтак відповідальності ніякої за це не буде.

Водночас в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету. 

Це означає, що повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, а також може надійти повідомлення про виклик телефоном.

У подібній ситуації юристи рекомендують добровільно відвідати орган місцевого управління для отримання повістки. 

Оскаржити подібні дії з боку військових комісаріатів дуже складно. В умовах війни судова система працює в обмеженому режимі.

Чи можуть військовозобов'язаним українцям видавати повістки до ТЦК телефоном

Хоча є випадки, коли суд виправдав військовозобов’язаного, оскільки працівники ТЦК та СП викликали його до військкомату телефоном. Про це розповіли спеціалісти в Telegram-каналі Ти ж ЮРИСТ

Торік чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього йому зателефонував працівник військкомату та повідомив, щоб чоловік наступного дня прийшов з речами до ТЦК та СП для відправки у військову частину. Однак чоловік не прийшов, оскільки, як потім з’ясувалося, не так почув повідомлену телефоном годину, на яку потрібно було прийти до ТЦК та СП.

Відносно нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 336 КК України.

Розглянувши справу, суд зазначив, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП).

Однак, виклик військовозобов’язаного відбувся в інший спосіб, ніж визначено законом. У зв’язку з цим суд виправдав призовника.

Як та де вручається повістка

Як, де та ким вручається повістка

Повістка – є виключно письмовим документом, який видається на ім’я конкретної особи, тобто військовозобов’язаного.

Повістка обов’язково має містити:

  • підпис керівника ТЦК; 
  • мокру печатку;
  • дата вручення;
  • адреса ТЦК;
  • час, в який потрібно звернутися до ТЦК.

Якщо хтось наполягає на вашій появі у військкоматі без належної повістки — вимагайте законного письмового сповіщення.

Оскільки законодавство чітко не визначає місце, де повинна вручатися повістка, її можуть вручити в будь-якому місці, в парку, на блокпостах, на робочому місці.

Однак вручити повістку може тільки:

  • співробітник ТЦК та СП;
  • уповноважені особи ОМС; 
  • керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці;
  • управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи законно вручати повістки на похоронахХто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.   

Також, ми писали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

Крім того, ми розповідали, коли можна не приходити до ТЦК за повісткою. Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.

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