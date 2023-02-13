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Повестка в ТЦК по телефону: законно ли это и как реагировать

13 февраля 2023 17:47
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Могут ли украинцам выдавать повестки по телефону — юристы дали разъяснение
Юристы дали важные советы военнообязанным
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Из-за всяких домыслов, слухов и действий ИПСО появляется немало противоречивой информации и вопросов, в частности, возможен ли вызов в ТЦК и СП по телефону и как в таком случае действовать военнообязанным украинцам.

Вопрос, могут ли украинцам вручать повестки в ТЦК (раньше — военкомат) по телефону разъясняют в Ассоциации юристов Украины.

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Вызов в ТЦК по телефону — что нужно знать

Отмечается, что украинским законодательством не предусмотрен вызов в ТЦК и СП по телефону, поскольку военнообязанное лицо должно получить повестку лично и расписаться о получении такого документа.

Поэтому получение информации о призыве или приглашении в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.

Любое устное сообщение, смс-сообщение в мессенджере, как "Viber" или "Telegram" и другие способы "приглашения в военкомат" законом также не предусмотрены и не будут иметь никаких юридических последствий, а ответственности никакой за это не будет.

В то же время в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает самый высокий приоритет.

Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также могут поступить сообщения о вызове по телефону.

В подобной ситуации юристы рекомендуют добровольно посетить орган местного управления для получения повестки.

Обжаловать подобные действия со стороны военных комиссариатов очень сложно. В условиях войны судебная система работает в ограниченном режиме.

Могут ли военнообязанным украинцам выдавать повестки в ТЦК по телефону

Хотя есть случаи, когда суд оправдал военнообязанного, поскольку работники ТЦК и СП вызвали его в военкомат по телефону. Об этом рассказали специалисты в Telegram-канале "Ты же ЮРИСТ".

В прошлом году мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После этого ему позвонил по телефону работник военкомата и сообщил, чтобы мужчина на следующий день пришел с вещами в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако мужчина не пришел, поскольку, как потом выяснилось, не так услышал уведомленный по телефону час, на который нужно было прийти в ТЦК и СП.

В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.

Рассмотрев дело, суд отметил, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП).

Однако вызов военнообязанного произошел иным способом, чем определен законом. В связи с этим суд оправдал призывника.

Как и где вручается повестка

Как, где и кем вручается повестка

Повестка является исключительно письменным документом, который выдается на имя конкретного лица, то есть военнообязанного.

Повестка обязательно должна содержать:

  • подпись руководителя ТЦК;
  • мокрую печать;
  • дата вручения;
  • адрес ТЦК;
  • время, в которое нужно обратиться в ТЦК.

Если кто-то настаивает на вашем появлении в военкомате без должной повестки, требуйте законного письменного извещения.

Поскольку законодательство четко не определяет место, где должна быть вручена повестка, ее могут вручить в любом месте, в парке, на блокпостах, на рабочем месте.

Однако вручить повестку может только:

  • сотрудник ТЦК и СП;
  • уполномоченные лица ОМС;
  • руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели;
  • управляющие многоквартирных домов.

Напомним, адвокат объяснил, законно ли вручать повестки на похоронах. Кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным, какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

Также мы писали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.

Кроме того, мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.

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