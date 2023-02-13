Могут ли украинцам выдавать повестки по телефону — юристы дали разъяснение

Повестка в ТЦК по телефону: законно ли это и как реагировать
Из-за всяких домыслов, слухов и действий ИПСО появляется немало противоречивой информации и вопросов, в частности, возможен ли вызов в ТЦК и СП по телефону и как в таком случае действовать военнообязанным украинцам.
Вопрос, могут ли украинцам вручать повестки в ТЦК (раньше — военкомат) по телефону разъясняют в Ассоциации юристов Украины.
-
Истребляют оккупантов и крошат танки в труху: подразделение TERRA показали боевые будни под Бахмутом
-
Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту
-
В Украине изменились цены на "стратегические" продукты
-
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO
-
Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать
-
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
-
Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна
-
Любовь в воздухе: как выглядит Киев в канун Дня влюбленных глазами Новини.LIVE
Вызов в ТЦК по телефону — что нужно знать
Отмечается, что украинским законодательством не предусмотрен вызов в ТЦК и СП по телефону, поскольку военнообязанное лицо должно получить повестку лично и расписаться о получении такого документа.
Поэтому получение информации о призыве или приглашении в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.
Любое устное сообщение, смс-сообщение в мессенджере, как "Viber" или "Telegram" и другие способы "приглашения в военкомат" законом также не предусмотрены и не будут иметь никаких юридических последствий, а ответственности никакой за это не будет.
В то же время в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает самый высокий приоритет.
Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также могут поступить сообщения о вызове по телефону.
В подобной ситуации юристы рекомендуют добровольно посетить орган местного управления для получения повестки.
Обжаловать подобные действия со стороны военных комиссариатов очень сложно. В условиях войны судебная система работает в ограниченном режиме.
Хотя есть случаи, когда суд оправдал военнообязанного, поскольку работники ТЦК и СП вызвали его в военкомат по телефону. Об этом рассказали специалисты в Telegram-канале "Ты же ЮРИСТ".
В прошлом году мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.
После этого ему позвонил по телефону работник военкомата и сообщил, чтобы мужчина на следующий день пришел с вещами в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако мужчина не пришел, поскольку, как потом выяснилось, не так услышал уведомленный по телефону час, на который нужно было прийти в ТЦК и СП.
В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.
Рассмотрев дело, суд отметил, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП).
Однако вызов военнообязанного произошел иным способом, чем определен законом. В связи с этим суд оправдал призывника.
Как, где и кем вручается повестка
Повестка является исключительно письменным документом, который выдается на имя конкретного лица, то есть военнообязанного.
Повестка обязательно должна содержать:
- подпись руководителя ТЦК;
- мокрую печать;
- дата вручения;
- адрес ТЦК;
- время, в которое нужно обратиться в ТЦК.
Если кто-то настаивает на вашем появлении в военкомате без должной повестки, требуйте законного письменного извещения.
Поскольку законодательство четко не определяет место, где должна быть вручена повестка, ее могут вручить в любом месте, в парке, на блокпостах, на рабочем месте.
Однако вручить повестку может только:
- сотрудник ТЦК и СП;
- уполномоченные лица ОМС;
- руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели;
- управляющие многоквартирных домов.
Напомним, адвокат объяснил, законно ли вручать повестки на похоронах. Кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным, какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.
Также мы писали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.
Кроме того, мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.