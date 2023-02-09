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Вручення повістки під час похорон: адвокат розповів, чи законно

9 лютого 2023 18:55
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Якщо повістку вручили на похоронах — адвокат розповів, чи це законно
Адвокат розповів, чи законно таким чином вручати повістки
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Загальна мобілізація в Україні триває, тож військовозобов'язані віком від 18 до 60 років отримують повістки. Документ за законом можуть вручити у будь-якому місці: на вулиці, роботі, в громадських місцях тощо.

Проте недавно українці були шоковані випадком, коли чоловікові вручили повістку прямо під час похорон. Наскільки це законно розповів адвокат Ростислав Кравець сайту Pro Гроші

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Повістки на похороні — що відомо 

Скандал нібито стався у невеликому містечку на Сколівщині, Львівська область, де представники ТЦК зупинили похоронну процесію, аби перевірити документи у присутніх чоловіків і всім військовозобов'язаним роздали повістки.

Ця інформація поширилася соцмережами. Наскільки вона правдива, перевірити складно. Детально ситуацію на відео в соцмережі висвітлює чоловік одягнений у військову форму (обережно, присутня ненормативна лексика). 

Чи можуть вручати повістки на похоронах 

За словами Ростислава Кравця, технічно за законом України вручати повістки можуть у будь-якому громадському місці. В країні немає такого місця, де це робити незаконно. 

Проте, підкреслює експерт, роздавати повістки під час похорон просто неетично і  скоріше говорить про рівень ТЦК та СП, який займається формуванням військових частин.

"Формально у нас не прописана процедура, де і яким чином можна вручати повістки, тому можна вручити повістку й на похороні. Але це просто буде неетично", — сказав адвокат.

Чи можуть вручати повістки на похоронах

Отримання повістки — що важливо знати 

Повістка вважається законною, якщо:

  • її вручали співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • вона оформлена з дотриманням усіх вимог (вірно вказані дані, наявна печатка).

У випадку, якщо людині вручили повістку без дотримання певних вимог, то вона має повне право від неї відмовитися, для цього складається відповідний акт при свідках. При відмові від повістки за таких умов, людина не понесе ніякої відповідальності — ні кримінальної, ні адміністративної.

Отримання повістки — що важливо знати

Нагадаємо, ми писали, хто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.   

Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко розповів, чому повістки роздають у громадських місцях та чому це законно. 

Також ми розповідали, що з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

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