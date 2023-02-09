Если повестку вручили на похоронах — адвокат рассказал, законно ли это

Адвокат рассказал, законно ли таким образом вручать повестки

Общая мобилизация в Украине продолжается, так что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Документ по закону может быть вручен в любом месте: на улице, работе, в общественных местах и т.д.

Однако недавно украинцы были шокированы случаем, когда мужчине вручили повестку прямо во время похорон. Насколько это законно рассказал адвокат Ростислав Кравец сайта Pro Гроші.

Повестки на похоронах — что известно

Скандал якобы произошел в небольшом городке на Сколевщине, Львовская область, где представители ТЦК остановили похоронную процессию, чтобы проверить документы у мужчин и всем военнообязанным раздали повестки.

Эта информация распространилась соцсетями. Насколько она правдива, проверить сложно. Подробно ситуацию на видео в соцсети освещает мужчина одетый в военную форму (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Могут ли вручать повестки на похоронах

По словам Ростислава Кравца, по закону Украины технически вручать повестки могут в любом общественном месте. В стране нет такого места, где это делать незаконно.

Однако, подчеркивает эксперт, раздавать повестки во время похорон просто неэтично и скорее говорит об уровне ТЦК и СП, который занимается формированием воинских частей.

"Формально у нас не прописана процедура, где и каким образом можно вручать повестки, поэтому можно вручить повестку и на похоронах. Но это просто будет неэтично", — сказал адвокат.

Получение повестки — что важно знать

Повестка считается законной, если:

ее вручали сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

она оформлена с соблюдением всех требований (верно указаны данные, имеется печать).

В случае если человеку вручили повестку без соблюдения определенных требований, то он имеет полное право от нее отказаться, для этого составляется соответствующий акт при свидетелях. При отказе от повестки в таких условиях человек не понесет никакой ответственности — ни уголовной, ни административной.

Напомним, мы писали, кто и где вправе вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, почему повестки раздают в общественных местах и почему это законно.

Также мы рассказывали, что с первого января 2023 военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца – читайте в нашем материале.