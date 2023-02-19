27-летние призывники обязаны прибыть в ТЦК — решение правительства

Мобилизация 2023: названа категория граждан, которые должны прибыть в ТЦК в кратчайшие сроки
В Украине все военнообязанные, достигшие 27 лет, обязаны прибыть на призывные делители ТЦК для прохождения медкомиссии. Соответствующее решение есть в порядке прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом говорится в постановлении правительства №92 от 1 февраля 2023 года, которое вступило в силу 2 февраля.
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О чем идет речь в постановлении
В постановлении указывается:
- во время военного положения призыв на срочную военную службу не производится;
- с момента введения военного положения в районах (городах) образуются призывные комиссии, персональный состав которых и график их работы утверждается начальником военной администрации;
- на районные (городские) призывные комиссии возлагается организация и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста. Это необходимо для взятия их на военный учет военнообязанных или исключения из военного учета;
- оповещение призывников, достигших 27 лет, их прибытие на призывные участки и проведение их медицинского осмотра будет осуществляться в соответствии с требованиями Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. То есть им будут рассылать повестки.
Призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.
Напомним, мы писали, что в Украине за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность.
Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.