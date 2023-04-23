Маск відреагував на пропозицію Кінга передати кошти за його галочку в Twitter для України

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Сьогодні, 23 квітня, Ілон Маск відреагував на пропозицію письменника Стівена Кінга віддати кошти з його галочки в Twitter на благодійність Україні. Власник соціальної мережі наголосив, що пожертвував країні, в якій йде війна, 100 млн доларів.

Про це Маск написав у Twitter.

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"Я пожертвував Україні $100 млн, скільки пожертвували ви? (До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони)", — написав Маск.

Власник Twitter також репостнув допис міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з подякою за Starlink.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

Нагадаємо, 22 квітня, Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.

Також ми писали, що російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".

Додамо, американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.