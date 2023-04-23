Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Маск відреагував на пропозицію Кінга передати кошти за його галочку в Twitter для України arrow

Маск відреагував на пропозицію Кінга передати кошти за його галочку в Twitter для України

23 квітня 2023 15:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маск відреагував на пропозицію Кінга передати кошти за його галочку в Twitter для України
Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 квітня, Ілон Маск відреагував на пропозицію письменника Стівена Кінга віддати кошти з його галочки в Twitter на благодійність Україні. Власник соціальної мережі наголосив, що пожертвував країні, в якій йде війна, 100 млн доларів.

Про це Маск написав у Twitter.

Читайте також:

Ілон Маск відповів Стівену Кінгу

"Я пожертвував Україні $100 млн, скільки пожертвували ви? (До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони)", — написав Маск.

Власник Twitter також репостнув допис міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з подякою за Starlink.

Нагадаємо, 22 квітня, Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.

Також ми писали, що російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".

Додамо, американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB