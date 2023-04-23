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Маск отреагировал на предложение Кинга передать деньги за его галочку в Twitter для Украины

23 апреля 2023 15:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маск отреагировал на предложение Кинга передать деньги за его галочку в Twitter для Украины
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 апреля, Илон Маск отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга отдать средства из его галочки в Twitter на благотворительность Украине. Владелец социальной сети подчеркнул, что пожертвовал стране, в которой идет война, 100 млн долларов.

Об этом Маск написал в Twitter.

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"Я пожертвовал Украине 100 млн долларов, сколько пожертвовали вы? (Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны)", — написал Маск.

Владелец Twitter также репостнул сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с благодарностью за Starlink.

Напомним, 22 апреля, Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску совершить благотворительные пожертвования в поддержку Украины.

Также мы писали, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маску. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Добавим, американский писатель Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину. Он в очередной раз призвал мир не забывать о государстве, ведущем борьбу с оккупантами.

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