Митрополита УПЦ Павла заарештували

Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: google

Суд ухвалив рішення змінити умови утримання для митрополита УПЦ МП Павла, замінюючи цілодобовий домашній арешт на взяття під варту до 14 серпня. Однак є можливість звільнення під заставу, розмір якої становить понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

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Прокурор стверджує, що Павло вступав у контакт з одним зі свідків у рамках кримінального процесу, тим самим порушуючи зобов'язання, накладені на нього судом. На засіданні митрополит відкинув ці звинувачення, заявивши, що не знайомий із зазначеним свідком.

Крім того, напередодні Павлу висунули додаткове звинувачення у порушенні рівності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, а також у виправданні та запереченні збройної агресії з боку Росії, вчиненої ним як посадовцем неодноразово.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 30 червня у Солом'янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Додамо, 29 червня низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав до Києво-Печерської Лаври. Проте у Київській обласній прокуратурі це спростували.