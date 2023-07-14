Митрополита УПЦ Павла арестовали

Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: google

Суд принял решение изменить условия содержания для митрополита УПЦ МП Павла, заменяя круглосуточный домашний арест на заключение под стражу до 14 августа. Однако, есть возможность освобождения под залог, размер которого составляет более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

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Прокурор утверждает, что Павел вступал в контакт с одним из свидетелей в рамках уголовного процесса, тем самым нарушая обязательства, наложенные на него судом. На заседании митрополит отверг эти обвинения, заявив, что не знаком с указанным свидетелем.

Кроме того, накануне Павлу предъявили дополнительное обвинение в нарушении равенства граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также в оправдании и отрицании вооруженной агрессии со стороны России, совершенной им как должностным лицом неоднократно.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

Добавим, 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.