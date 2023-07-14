Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Митрополита УПЦ Павла арестовали arrow

Митрополита УПЦ Павла арестовали

14 июля 2023 23:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Митрополита УПЦ Павла арестовали
Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд принял решение изменить условия содержания для митрополита УПЦ МП Павла, заменяя круглосуточный домашний арест на заключение под стражу до 14 августа. Однако, есть возможность освобождения под залог, размер которого составляет более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Митрополита УПЦ МП Павла взяли под стражу

Прокурор утверждает, что Павел вступал в контакт с одним из свидетелей в рамках уголовного процесса, тем самым нарушая обязательства, наложенные на него судом. На заседании митрополит отверг эти обвинения, заявив, что не знаком с указанным свидетелем.

Кроме того, накануне Павлу предъявили дополнительное обвинение в нарушении равенства граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также в оправдании и отрицании вооруженной агрессии со стороны России, совершенной им как должностным лицом неоднократно.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

Добавим, 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз