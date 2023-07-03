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На Хмельниччині працівники ТЦК почали вриватися в приватні будинки: відео

3 липня 2023 13:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Хмельниччині працівники ТЦК почали вриватися в приватні будинки: відео
Чоловіки біля військкомату. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Хмельниччині працівники місцевої ТЦК потрапили  у скандал після того, як увірвалися до приватного будинку. Вони терміново мали вручити повістку чоловіку, який там проживав.

Відповідне відео почало з’являтися в соцмережах також його опублікував блогер та політолог Андрій Смолій.

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Скандал з працівниками ТЦК

Нещодавно мережею почало ширитись відео, де у Деражні Хмельницької області воєнкоми вдерлися до приватного будинку попри заборону власника та погрожували зламати ногу.

Працівники військкомату заявили, що мають повне право заходити до приватних домівок без дозволу, бо їм потрібно вручити повістку. Чоловіка це обурило — він знімав інцидент на відео та намагався вигнати воєнкомів зі свого дому.

"Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов до будинку", — заявив один зі співробітників ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. 

Згодом перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк зазначив, що усі подібні випадки будуть розбиратися у військовому відомстві, і за результатами службових перевірок винні притягатимуться до відповідальності.

А вже 3 липня поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готовлять підозру.

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