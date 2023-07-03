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В Хмельницкой области работники ТЦК начали врываться в частные дома: видео

3 июля 2023 13:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Хмельницкой области работники ТЦК начали врываться в частные дома: видео
Мужчины возле военкомата. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Хмельницкой области работники местной ТЦК попали в скандал после того, как ворвались в частный дом. Они срочно должны были вручить повестку проживавшему там мужчине.

Соответствующее видео начало появляться в соцсетях, также его опубликовал блогер и политолог Андрей Смолий.

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Скандал с работниками ТЦК

Недавно сетью начало распространяться видео, где в Деражне Хмельницкой области военкомы ворвались в частный дом, несмотря на запрет владельца и угрожали сломать ногу.

Работники военкомата заявили, что имеют полное право заходить в частные дома без разрешения, потому что им нужно вручить повестку. Мужчину это возмутило — он снимал инцидент на видео и пытался выгнать военкомов из своего дома.

"Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", — заявил один из сотрудников ТЦК.

Напомним, недавно жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Впоследствии первый заместитель министра обороны Алексей Павлюк отметил, что все подобные случаи будут разбираться в военном ведомстве, и по результатам служебных проверок должны будут привлекаться к ответственности.

А уже 3 июля полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.

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