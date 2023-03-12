На станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію та український тризуб Володимира Великого

Артінсталяція

На антарктичній станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію під назвою "Дім. Спогади" та український тризуб Володимира Великого. Проєкт був створений balbek bureau та "Майстернею Чудес".

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Артінсталяція "Дім. Спогади" була створена на замовлення Національного антарктичного наукового центру.

"На стінах дому розміщено мініекспозицію — борди із символічними предметами на кшталт гілки смереки, фрагменту вишиванки та зразком визнаної ЮНЕСКО косівської мальованої кераміки, залитими епоксидною смолою", — розповів Ткаченко.

Було встановлено також репліку монети з тризубом часів Володимира Великого.

Ткаченко наголосив, що цей "дім" — живий спогад про найрідніше, а для гостей станції — натхнення запланувати візит до України.

Нагадаємо, у день 160-річчя від дня народження видатного ученого Володимира Вернадського українські полярники звернулися до наукової спільноти світу. Там закликали ізолювати країну-окупанта.

Також ми писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції. Президент подякував їм за плідну роботу навіть в умовах війни.

Додамо, на території української антарктичної станції "Академік Вернадський" оновили символічний дороговказ. На стовп дороговказу додали таблички з назвами найбільш постраждалих міст російсько-української війни.