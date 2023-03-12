На станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию и украинский трезубец Владимира Великого

Артинсталляция

На антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Артинсталляция "Дом. Воспоминания" была создана по заказу Национального антарктического научного центра.

"На стенах дома размещена мини-экспозиция — борды с символическими предметами вроде ветки ели, фрагмента вышиванки и образцом признанной ЮНЕСКО косовской рисованной керамики, залитыми эпоксидной смолой", — рассказал Ткаченко.

Была установлена также реплика монеты с трезубцем времен Владимира Великого.

Ткаченко подчеркнул, что этот "дом" — живое воспоминание о самом родном, а для гостей станции — вдохновение запланировать визит в Украину.

Напомним, в день 160-летия со дня рождения выдающегося ученого Владимира Вернадского украинские полярники обратились в научное сообщество мира. Там призвали изолировать страну-оккупанта.

Также мы писали, что Владимир Зеленский пообщался с участниками 27 Украинской антарктической экспедиции. Президент поблагодарил их за плодотворную работу даже в условиях войны.

Добавим, на территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" обновили символический указатель. На столб указателя добавили таблички с названиями наиболее пострадавших городов русско-украинской войны.