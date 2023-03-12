На станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию и украинский трезубец Владимира Великого
На антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
-
ТОП-9 вредных продуктов, вызывающих ожирение из-за заедания стресса
-
"Он похож на заключенного концлагеря": Саакашвили на грани смерти, — Sky News
-
"Грязные неудачники": премьер Грузии обвинил Зеленского и политиков в вмешательстве в дела страны
-
Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский
-
В Киевской области правоохранители разыскали в лесу 4-летнюю пропавшую девочку: детали розыска
-
В Генштабе рассказали, как украинские военные ударили по оккупантам за сутки
-
В Варшаве завершается уникальная выставка "Украина. Под другим небом"
-
Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"
-
За сутки около 30 тел россиян доставили в морг Энергодара
-
На фронте погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Подробности
Артинсталляция "Дом. Воспоминания" была создана по заказу Национального антарктического научного центра.
"На стенах дома размещена мини-экспозиция — борды с символическими предметами вроде ветки ели, фрагмента вышиванки и образцом признанной ЮНЕСКО косовской рисованной керамики, залитыми эпоксидной смолой", — рассказал Ткаченко.
Была установлена также реплика монеты с трезубцем времен Владимира Великого.
Ткаченко подчеркнул, что этот "дом" — живое воспоминание о самом родном, а для гостей станции — вдохновение запланировать визит в Украину.
Напомним, в день 160-летия со дня рождения выдающегося ученого Владимира Вернадского украинские полярники обратились в научное сообщество мира. Там призвали изолировать страну-оккупанта.
Также мы писали, что Владимир Зеленский пообщался с участниками 27 Украинской антарктической экспедиции. Президент поблагодарил их за плодотворную работу даже в условиях войны.
Добавим, на территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" обновили символический указатель. На столб указателя добавили таблички с названиями наиболее пострадавших городов русско-украинской войны.