Надскладна оптична головоломка: лише одиниці розрізнять різноколірні квадрати

Ви бачите інші кольори окрім темно-зеленого? Малюнок: Fresherslive

Люди зі швидким аналітичним розумом можуть побачити приховані різноколірні фігури на цьому зображенні. Спробуйте знайти серед зелених чотири квадрати іншого кольору за 8 секунд.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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По дві секунди на один квадрат — не так вже й мало часу. А, якщо серйозно, то прийміть цей виклик та спробуйте знайти на картинці квадрати різних кольорів.

Чим допомагають оптичні ілюзії

Оптична ілюзія характеризує візуальне сприйняття, котре, як здається, відрізняється від реальності.

Оптичні ілюзії сприяють:

збільшенню потужності мозку;

розвитку уяви;

розумним способам мислення.

Оптична ілюзія "Приховані різноколірні квадрати"

Перевірте себе, знайдіть правильну відповідь. Подивіться на зображення, зосередьте всю свою увагу на пошуку квадратів іншого кольору.

Вітаємо, якщо ви впоралися з завданням за 8 секунд. Ми також вражені, якщо для правильної відповіді вам знадобилося набагато більше часу.

Якщо у вас не виходить, то спробуйте переглядати зображення частинами — від секції до секції. Продовжуйте шукати, не поспішайте.

Якщо ви все ж не змогли знайти приховані різноколірні квадрати, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти одного кролика серед сотні котів та п'ять лимонів серед безлічі курчат.