Сверхсложная оптическая головоломка: только единицы различают разноцветные квадраты

Вы видите другие цвета, кроме темно-зеленого? Рисунок: Fresherslive

Люди с быстрым аналитическим умом могут увидеть скрытые разноцветные фигуры на этом изображении. Попытайтесь найти среди зеленых четыре квадрата другого цвета за 8 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

По две секунды на один квадрат — не так уж мало времени. А если серьезно, то примите этот вызов и попробуйте найти на картинке квадраты разных цветов.

Чем помогают оптические иллюзии

Оптическая иллюзия характеризует визуальное восприятие, которое, кажется, отличается от реальности.

Оптические иллюзии способствуют:

увеличению мощности мозга;

развитию воображения;

разумным способам мышления.

Оптическая иллюзия "Скрытые разноцветные квадраты"

Проверьте себя, найдите верный ответ. Посмотрите на изображение, сосредоточьте все внимание на поиске квадратов другого цвета.

Поздравляем, если вы справились с заданием за 8 секунд. Мы также поражены вами, если для правильного ответа понадобилось гораздо больше времени.

Если у вас не получается, попробуйте просматривать изображения по частям — от секции до секции. Продолжайте искать, не торопитесь.

Если вы все же не смогли найти скрытые разноцветные квадраты, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти одного кролика среди сотни кошек и пять лимонов среди множества цыплят.