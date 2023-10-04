Оптическая иллюзия: всего 5% людей видят скрытое число на этом изображении
Проверьте остроту зрения и внимательность. Попробуйте найти скрытое число на этом изображении всего за 5 секунд.
Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.
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Правильный ответ
Скрытое число на картинке — 571
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