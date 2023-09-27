Сложная оптическая иллюзия: попробуйте найти за 10 секунд цифру 7 среди оборотней

Где искать 7? Рисунок: Fresherslive

Всегда хотя бы один плывет против течения. Найдите настоящую цифру 7 среди его бывших родственников, решивших перевернуться с ног на голову.

Задачу предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

А пока вы пытаетесь сконцентрировать свое внимание на задании, поговорим, каким оно вообще бывает.

Наружное (сенсорное) внимание

Играет главную роль в наблюдении за окружающей действительностью. Сосредоточение на предметах и явлениях способствует повышению чувствительности зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания.

Внутреннее (интеллектуальное) внимание

Направлено на собственные мысли, переживания.

Непроизвольное, произвольное и после произвольное внимание

Это классификация в зависимости от волевой регуляции.

Довольно часто человеку бывает сложно заставить себя быть внимательным к чему-либо. Но бывает что-то или кто-то привлекает к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию.

Итак, в одном случае необходимо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет сам заставляет на себя смотреть, слушать и т.д. То есть речь идет о произвольном и непроизвольном внимании.

После произвольное внимание наступает в результате сознательного сосредоточения на чем-то в процессе произвольного внимания.

Вы уже нашли 7? Если нет, то не огорчайтесь, у нас есть картинка с решением этой оптической иллюзии.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали оптические иллюзии, у которых за 15 секунд нужно было найти буквы V и А.