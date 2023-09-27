Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Сложная оптическая иллюзия: попробуйте найти за 10 секунд цифру 7 среди оборотней arrow

Сложная оптическая иллюзия: попробуйте найти за 10 секунд цифру 7 среди оборотней

27 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая иллюзия: попробуйте найти за 10 секунд цифру 7 среди оборотней
Где искать 7? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Всегда хотя бы один плывет против течения. Найдите настоящую цифру 7 среди его бывших родственников, решивших перевернуться с ног на голову.

Задачу предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

А пока вы пытаетесь сконцентрировать свое внимание на задании, поговорим, каким оно вообще бывает.

Наружное (сенсорное) внимание

Играет главную роль в наблюдении за окружающей действительностью. Сосредоточение на предметах и явлениях способствует повышению чувствительности зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания.

Внутреннее (интеллектуальное) внимание

Направлено на собственные мысли, переживания.

Непроизвольное, произвольное и после произвольное внимание

Это классификация в зависимости от волевой регуляции.

Довольно часто человеку бывает сложно заставить себя быть внимательным к чему-либо. Но бывает что-то или кто-то привлекает к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию.

Итак, в одном случае необходимо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет сам заставляет на себя смотреть, слушать и т.д. То есть речь идет о произвольном и непроизвольном внимании.

После произвольное внимание наступает в результате сознательного сосредоточения на чем-то в процессе произвольного внимания.

Вы уже нашли 7? Если нет, то не огорчайтесь, у нас есть картинка с решением этой оптической иллюзии.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали оптические иллюзии, у которых за 15 секунд нужно было найти буквы V и А.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз