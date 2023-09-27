Складна оптична ілюзія: спробуйте знайти за 10 секунд цифру 7 серед перевертнів

Де шукати 7? Малюнок: Fresherslive

Завжди хоча б один пливе проти течії. Знайдіть справжню цифру 7 серед його колишніх родичів, які вирішили перевернутися з ніг на голову.

Задачу запропонував сайт Freshers Live.

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А поки ви намагаєтеся сконцентрувати свою увагу на завданні, поговоримо, якою вона взагалі буває.

Зовнішня (сенсорна) увага

Відіграє головну роль у спостереженні за навколишньою дійсністю. Зосередження на предметах та явищах сприяє підвищенню чутливості зору, слуху, нюху, смаку, дотику.

Внутрішня (інтелектуальна) увага

Спрямована на власні думки, переживання.

Мимовільна, довільна та після довільна увага

Це класифікація залежно від вольової регуляції.

Досить часто людині буває складно змусити себе бути уважною до чого-небудь. Але буває щось або хтось привертає до себе увагу, іноді навіть всупереч нашому бажанню.

Отже, в одному випадку необхідно примусити себе бути уважним, а в іншому — предмет сам змушує на себе дивитися, слухати тощо. Тобто йдеться про довільну та мимовільну уваги.

Після довільна увага настає в результаті свідомого зосередження на чомусь у процесі довільної уваги.

Ви вже знайшли 7? Якщо ні, то не засмучуйтеся, у нас є картинка з рішенням цієї оптичної ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні ілюзії, в яких за 15 секунд потрібно було знайти літери V та А.