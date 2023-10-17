Оптическая иллюзия: найдите пять лимонов, спрятанных среди цыплят, за 12 секунд

Где прячутся лимоны? Рисунок: Fresherslive

Оптические иллюзии помогают увеличить мощность мозга, развить воображение и разумные способы мышления. Предлагаем попробовать найти пять лимонов, спрятанных среди цыплят, за 12 секунд.

Оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

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Оптическая иллюзия "Пять скрытых лимонов"

Оптическая иллюзия — это увлекательная задача, которая поможет вам занять время и освежить мозг. Взгляните на приведенное изображение и сосредоточьте все свое внимание на том, чтобы найти пять лимонов внутри изображения.

Попытайтесь за несколько секунд найти нужный предмет, сконцентрировавшись на изображении. Когда вы закончите, проверьте, заметили ли вы скрытые пять лимонов на изображении.

Если вы сможете найти лимоны за несколько секунд, значит вы достаточно развиты, чтобы понять и разгадать много оптических иллюзий. Если вам это удается, значит ваши глаза довольно остры.

Продолжайте пытаться найти пять лимонов. Будет очень досадно, если вы не сможете дать ответ.

Попытайтесь еще и не спешите с выводами. Не все могут справиться через несколько секунд.

Если вы сможете найти пять лимонов, то вы прекрасно владеете умением решать оптические иллюзии. Если вы не можете найти их, проверьте ответ на картинке ниже.

После того как вы увидите решение, попробуйте еще раз понаблюдать за изображением, чтобы использовать полученные знания.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поиграть в детектива и найти вора на вечеринке за 10 секунд. Также давали сложную оптическую иллюзию, в которой нужно найти три совы среди толпы.