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Сложная оптическая иллюзия: найди 3 сов среди толпы за 12 секунд

6 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая иллюзия: найди 3 сов среди толпы за 12 секунд
Ищем трех сов. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Предлагаем интересную оптическую иллюзию для самых сообразительных. Попытайтесь рассмотреть среди этой толпы трех маленьких сов за 12 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Что мы знаем об оптических иллюзиях

Оптическая иллюзия — это техника обмана мозга. Картинка заставляет мозг считать, что вы видите то, чего на самом деле нет.

Человеческий мозг собирает образы, потому что получил информацию об определенных событиях. Но исходные данные иногда могут быть несколько запутаны.

Широкое разнообразие обманчивых визуальных эффектов можно заметить благодаря расположению изображений, воздействию цветов, источнику света или другим переменным.

Оптические иллюзии существуют еще со времен древних греков. Они включали оптические трюки в произведения искусства и архитектуру. Ведь психологически люди склонны получать удивительное удовольствие от созерцания оптических иллюзий.

Для тех, кто еще не сталкивался с подобными оптическими иллюзиями, попытайтесь разгадать эту задачку, чтобы проверить возможности своего ума.

Внимательно посмотрите на изображение. Возникают какие-нибудь идеи? Давайте, у вас получится.

Не беспокойтесь те, кто не нашел сов. Посмотрите на правильный ответ. А затем начните все сначала.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.

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