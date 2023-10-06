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Складна оптична ілюзія: знайди 3 сов серед натовпу за 12 секунд

6 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична ілюзія: знайди 3 сов серед натовпу за 12 секунд
Знайдіть трьох сов. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Пропонуємо цікаву оптичну ілюзію для найкмітливіших. Спробуйте роздивитися серед цього натовпу трьох маленьких сов за 12 секунд.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Що ми знаємо про оптичні ілюзії

Оптична ілюзія — це техніка обману мозку. Картинка змушує мозок вважати, що ви бачите те, чого насправді немає.

Людський мозок збирає образи, тому що він отримав інформацію про певні події. Але вихідні дані інколи можуть бути дещо заплутаними.

Широке розмаїття оманливих візуальних ефектів можна помітити завдяки розташуванню зображень, впливу кольорів, джерела світла або інших змінних.

Оптичні ілюзії існують ще з часів стародавніх греків. Вони включали оптичні трюки у свої твори мистецтва та архітектуру. Адже психологічно люди схильні отримувати дивне задоволення від споглядання оптичних ілюзій.

Для тих, хто ще не стикався з подібними оптичними ілюзіями, спробуйте розгадати цю задачку, щоб перевірити можливості свого розуму.

Погляньте уважніше на зображення. Виникають якісь ідеї? Давайте, у вас вийде.

Не хвилюйтеся ті, хто не знайшов сов. Подивіться на правильну відповідь. А потім почніть усе спочатку.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.

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