Оптична ілюзія: знайдіть п'ять лимонів, захованих серед курчат, за 12 секунд

Де ховаються лимони? Малюнок: Fresherslive

Оптичні ілюзії допомагають збільшити потужність мозку, розвинути уяву та розумні способи мислення. Пропонуємо спробувати знайти п'ять лимонів, захованих серед курчат, за 12 секунд.

Оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Оптична ілюзія "П'ять прихованих лимонів"

Оптична ілюзія — це захоплююче завдання, яке допоможе вам зайняти час та освіжити мозок. Подивіться на наведене зображення й зосередьте всю свою увагу на тому, щоб знайти п'ять лимонів всередині зображення.

Спробуйте за кілька секунд знайти потрібний предмет, сконцентрувавшись на зображенні. Коли ви закінчите, перевірте, чи помітили ви приховані п'ять лимонів на зображенні.

Якщо ви зможете знайти лимони за кілька секунд, значить, ви достатньо розвинені, щоб зрозуміти та розгадати багато оптичних ілюзій. Якщо вам це вдається, значить, ваші очі досить гострі.

Продовжуйте намагатися знайти п'ять лимонів. Буде дуже прикро, якщо ви не зможете надати відповідь.

Спробуйте ще та не поспішайте з висновками. Не всі можуть впоратися за кілька секунд.

Якщо ви зможете знайти п'ять лимонів, то ви чудово володієте вмінням розв'язувати оптичні ілюзії. Якщо ви не можете їх знайти, перевірте відповідь на зображенні нижче.

Після того, як ви побачите рішення, спробуйте ще раз поспостерігати за зображенням, щоб використати отримані знання.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували пограти в детектива та знайти злодія на вечірці за 10 секунд. Також давали складну оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти три сови серед натовпу.