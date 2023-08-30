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Найдорожчий у світі сир було продано з аукціона: скільки довелося заплатити

30 серпня 2023 22:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Найдорожчий у світі сир було продано з аукціона: скільки довелося заплатити
Підприємець Хуан Суарес із придбаним ним найдорожчим у світі сиром. Фото: New York Post
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Іспанський блакитний сир Cabrales побив рекорд найдорожчого сиру в історії. Це сталося після того, як його продали на аукціоні за більш ніж 32 тисячі доларів. Подія відбулася на місцевому фестивалі сиру.

Про це повідомляє New York Post.

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Найдорожчий сир у світі

"Ми знали, що у нас хороший сир, але також знали, що його дуже важко виграти", — сказав Гільєрмо Пендас, який виготовив неймовірно дорогий сир на сімейній фабриці в Лос-Пуертосі.

Одне колесо напівтвердого гострого молочного продукту вагою 4,8 фунти, який дозріває у гірських печерах Астурії на півночі Іспанії, пішло з молотка за 30 000 євро (32 408,10 доларів США), встановивши новий рекорд Гіннеса.

Це відбулося після того, як цей сир назвали найкращим Cabrales року на 51-му щорічному конкурсі сирів у Лас-Аренасі, на якому він щороку продається з аукціону.

Найдорожчий у світі сир на аукціоні. Фото: New York Post

Хто придбав сир

Сир був проданий Хуану Суаресу, власнику ресторану El Llagar de Colloto поблизу Ов’єдо, який сказав, що "пристрасть до землі" та "робота сироварів" надихнули його підняти ставку.

Він також купив попередній сир, який потрапив Книги рекордів Гіннеса і коштував 20 500 євро (22 129 доларів).

Раніше ми повідомляли, чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" вирішила продати на аукціоні подаровану президентом країни Петром Павелом модель комплексу "Нептун", з якого рік тому вразили крейсер "Москва". Кошти з продажу підуть на допомогу Україні. 

Нагадуємо, під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн.

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