Самый дорогой сыр был продан с аукциона: сколько пришлось заплатить

Предприниматель Хуан Суарес с приобретенным им самым дорогим сыром в мире. Фото: New York Post

Испанский голубой сыр Cabrales побил рекорд самого дорогого сыра в истории. Это произошло после того, как его продали на аукционе за более чем 32 000 долларов. Событие произошло на местном фестивале сыра.

Об этом сообщает New York Post.

Читайте также:

Самый дорогой сыр в мире

"Мы знали, что у нас хороший сыр, но также знали, что его очень трудно выиграть", — сказал Гильермо Пендас, изготовивший невероятно дорогой сыр на семейной фабрике в Лос-Пуэртосе.

Одно колесо полутвердого острого молочного продукта весом 4,8 фунта, созревающего в горных пещерах Астурии на севере Испании, ушло с молотка за 30 000 евро (32 408,10 долларов США), установив новый рекорд Гиннеса.

Это произошло после того, как этот сыр назвали лучшим Cabrales года на 51-м ежегодном конкурсе сыров в Лас-Аренасе, на котором он ежегодно продается с аукциона.

Самый дорогой в мире сыр на аукционе. Фото: New York Post

Кто приобрел сыр

Сыр был продан Хуану Суаресу, владельцу ресторана El Llagar de Colloto близ Овьедо, который сказал, что "страсть к земле" и "работа сыроделов" вдохновили его поднять ставку.

Он также купил предыдущий сыр, который попал в Книгу рекордов Гиннеса и стоил 20 500 евро (22 129 долларов).

Ранее мы сообщали, что чешская инициатива "Подарок для Путина" решила продать на аукционе подаренную президентом страны Петром Павелом модель комплекса "Нептун", из которого год назад поразили крейсер "Москва". Средства по продаже пойдут на помощь Украине.

Напомним, во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн.