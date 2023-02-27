Налипання мокрого снігу та ожеледиця: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

У понеділок, 27 лютого, в Україні очікується похмура погода з проясненнями. У західних, окрім Волинської та Рівненської областей, помірний, у Карпатах подекуди значний сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Повідомляється, що у центральних та Харківській областях очікується мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця. У північних областях місцями невеликий мокрий сніг, Одеська та Миколаївська дощі. У південно-східній частині без опадів. В Україні, окрім півдня та південного сходу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вночі у західних областях 1-6 градусів морозу; у південних та південно-східних областях вночі 2-7 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

Погода на Київщині

На Київщині очікується похмура погода з проясненнями. На дорогах ожеледиця, а місцями невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У Києві вночі очікується 0-2 градуси морозу, а вдень 0-2 градуси тепла.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.

У Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногорський випав шар снігу майже за два метри.