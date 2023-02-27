Налипание мокрого снега и гололедица: синоптики рассказали про погоду на сегодня

Прогноз погоды в Украине на 27 февраля

В понедельник, 27 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами значительный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сообщается, что в центральных и Харьковской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица. В северных областях местами небольшой мокрый снег, Одесская и Николаевская дожди. В юго-восточной части без осадков. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, ночью в западных областях 1-6 градусов мороза; в южных и юго-восточных областях ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов.

Погода на Киевщине

В Киевской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. На дорогах гололедица, а местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В Киеве ночью ожидается 0-2 градусов мороза, а днем 0-2 градусов тепла.

Напомним, что в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.

В Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.