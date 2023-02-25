Яка ситуація в енергосистемі України — інформація від Укренерго

Енергосистема України поступово відновлюється після обстрілів рф

В енергосистемі України вже протягом двох тижнів немає дефіциту потужності. Однак через обстріли у деяких регіонах все ще є відключення.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом

Як зазначають у компанії, наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. А імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах. Відомо, що на сьогодні, 25 лютого, області не отримували лімітів щодо споживання.

При цьому у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області є відключення світла через пошкодження мереж, спричинені ворожими обстрілами. По можливості там проводять ремонтні роботи.

Крім того, можливі відключення через пошкодження мереж через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.

Через хорошу динаміку в Україні продовжує скорочуватись імпорт електроенергії.

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