Яка ситуація в енергосистемі України — інформація від Укренерго

Наразі без відключень, але є проблеми: в Укренерго розповіли про стан енергосистеми
В енергосистемі України вже протягом двох тижнів немає дефіциту потужності. Однак через обстріли у деяких регіонах все ще є відключення.
Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".
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Яка ситуація зі світлом
Як зазначають у компанії, наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. А імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах. Відомо, що на сьогодні, 25 лютого, області не отримували лімітів щодо споживання.
При цьому у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області є відключення світла через пошкодження мереж, спричинені ворожими обстрілами. По можливості там проводять ремонтні роботи.
Крім того, можливі відключення через пошкодження мереж через погіршення погодних умов.
Нагадаємо, напередодні в Укренерго дали позитивний прогноз щодо стабілізації ситуації зі світлом в Україні.
Через хорошу динаміку в Україні продовжує скорочуватись імпорт електроенергії.
Раніше ми писали, що компанія-постачальник YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.