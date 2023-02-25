Какая ситуация в энергосистеме Украины — информация от Укрэнерго

Пока без отключений, но есть проблемы: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы
В энергосистеме Украины уже в течение двух недель отсутствует дефицит мощности. Однако из-за обстрелов в некоторых регионах все еще есть отключения.
Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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Какая ситуация со светом
Как отмечают в компании, в настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. А импорт электроэнергии производится в незначительных объемах. Известно, что сегодня, 25 февраля, области не получали лимитов по потреблению.
При этом в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области есть отключение света из-за повреждений сетей, вызванных вражескими обстрелами. По возможности там производят ремонтные работы.
Кроме того, возможны отключения из-за повреждений сетей из-за ухудшения погодных условий.
Напомним, накануне в Укрэнерго дали положительный прогноз по стабилизации ситуации со светом в Украине.
Из-за хорошей динамики в Украине продолжает сокращаться импорт электроэнергии.
Ранее мы писали, что компания-поставщик YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.